18 décembre 2019 à 06h00 par Philippe

Nokia 2.3 : un smartphone de 6.2 pouces à petit prix

Crédit Photo : Nokia

Le Nokia 2.3 dispose d'un grand écran HD+ de 6,2 pouces. Au niveau de l'appareil photo, la nouvelle fonction " Prise de vue recommandée ", sur les téléphones Nokia pré-sélectionne la meilleure image. Que ce soit un backflip en plein vol, un portrait de famille où tout le monde sourit ou un but au foot, " Prise de vue recommandée " capture automatiquement des images alternatives avant et après avoir appuyé sur le déclencheur et suggère la meilleure photo.

Le Nokia 2.3 est également équipé du Mode " Embellir " qui applique un flou subtil en arrière-plan du sujet, pour réaliser de superbes photos. Grâce à Google Photos, il est possible de régler le flou même après la prise de vue. Avec la double caméra 13MP / 2MP, les utilisateurs peuvent prendre des portraits et appliquer des effets bokeh exclusifs : classique, papillon, cœur ou encore étoile. Les utilisateurs pourront aussi ajuster la mise au point lors des retouches.

Le Nokia 2.3 propose aussi la reconnaissance faciale biométrique, permettant de déverrouille le téléphone.

Ce smartphone est pourvu de la fusion d'images avancée (avec fusion d'exposition) ce qui signifie à l'utilisateur, par exemple, de prendre des photos des étoiles avec des détails éclatants, même dans des conditions de faible luminosité.

Ce modèle est doté d'une coque nano-texturée 3D pour faciliter la prise en main avec un châssis intérieur en aluminium.

Le Nokia 2.3 est prêt à recevoir Android 10, garantissant ainsi trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles et deux ans de mises à jour du système d'exploitation. Les dernières fonctionnalités d'Android 10 permettront également d'accéder à un " mode éclairage nocturne " pour améliorer la visibilité.

Le Nokia 2.3 existe en Vert Cyan, Sable et Gris foncé, et sera disponible à partir du 6 janvier 2020 au prix de vente conseillé de 129,90€.