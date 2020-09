25 septembre 2020 à 05h00 par Philippe

Nokia 2.4 et 3.4 : deux nouveaux smartphones à moins de 200 euros

La rentrée est souvent la bonne période pour lancer de nouveaux smartphones. La marque finlandaise Nokia revient sur le devant de la scène en ajoutant deux nouveautés à sa famille de smartphones d'entrée de gamme : les Nokia 2.4 et 3.4.

Nokia 2.4

Le Nokia 2.4 arbore un écran LCD de 6,5 pouces HD+ (1600 x 720 pixels) avec une encoche en forme de bulle pour la caméra de 5 Mpx (f/2,4). Elle sert aussi au déverrouillage de l'appareil par reconnaissance faciale. Au dos de l'appareil, un revêtement en nano-texture 3D légèrement strié donne un effet esthétique assez agréable. Ce modèle mise également sur la batterie de 4500 mAh avec deux jours d'autonomie annoncée et la technologie de Batterie Adaptative.

Il est cadencé par SoC MediaTek Helio P22 associé à 2 ou 3 Go de RAM selon les versions. Le stockage interne est de 32 ou 64 Go. Il est possible d'insérer une carte microSD jusqu'à 512 Go. Le Nokia 2.4 fonctionne sous Android 10 et il est prêt pour Android 11, avec deux ans de mise à niveau système garantis et trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles.

Il profite aussi d'un lecteur d'empreintes digitales en dessous de l'appareil photo au dos du téléphone, du NFC et d'une prise mini-jack. Ce modèle mise également sur une batterie de 4500 mAh avec deux jours d'autonomie annoncée et la technologie de Batterie Adaptative.

Le Nokia 2.4 est disponible à partir de fin septembre dans les coloris Violet Crépuscule, Fjord et Gris foncé à partir de 139€.



Nokia 3.4

Le Nokia 3.4 embarque un écran HD+ de 6,39 pouces (1560 x 720 pixels) au format 19,5:9. Un triple capteur photo est placé au dos de l'appareil au-dessus du lecteur d'empreinte digitale. Il comprend un capteur principal de 13 Mpx, un capteur de profondeur de 2 Mpx et un ultra grand-angle de 5 Mpx. A l'avant, le Nokia 3.4 dispose d'un appareil photo de 8 mégapixels.

Sous Android 10, il est cadencé par processeur Snapdragon 460 de Qualcomm avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le Nokia 3.4 est également prêt pour recevoir Android 11. Il est possible d'ajouter de la mémoire via une carte microSD jusqu'à 512 Go en plus des deux slots SIM. Le Nokia 3.4 propose également le déverrouillage facial à l'avant, un port USB Type-C et une prise mini-jack. Sa batterie a une capacité de 4000 mAh.

Le Nokia 3.4 est disponible à partir de début octobre dans les coloris Fjord, Violet crépuscule et Gris Foncé à 179€.