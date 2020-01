02 janvier 2020 à 06h00 par Philippe

Le Nokia 7.2 reçoit le prix de l'innovation du CES 2020 Innovation Award

Le Nokia 7.2 a reçu le prix de l'innovation dans la catégorie Appareils Mobiles et Accessoires au CES 2020 Innovation Awards. Ce concours rend hommage au design et à l’ingénierie exceptionnels des produits technologiques destinés aux consommateurs. Ce concours désigne également des lauréats dans une multitude de catégories et récompense les mieux cotés dans chacune d'entre elles.

Le Nokia 7.2 se distingue par son triple appareil photo, soutenu par la technologie Quad Pixel et des optiques ZEISS. L'APN au dos est de 48 MP 1/2 pouces Quad Pixel, avec un capteur de profondeur 5 MP et un objectif grand angle de 8 MP.

Ce modèle propose les styles de bokeh de ZEISS, disponibles en mode Portrait. Ces styles de bokeh recréent la manière dont les objectifs ZEISS produisent un flou artistique. Cette version saisit des images même en conditions de faible luminosité grâce au mode Nuit et à la technologie de fusion d'images.

Fabriqué à partir d'un composite de polymère deux fois plus résistant que le polycarbonate et avec un poids deux fois inférieur à celui de l'aluminium, le Nokia 7.2 présente un design légèrement incurvé, et il est équipé d’un verre Corning Gorilla Glass résistant à l’avant et au dos.

Le Nokia 7.2 bénéficie d'une autonomie de deux jours, de la technologie PureDisplay et de la HDR. Sous Android 9 Pie, il est cadencé par un processeur Qualcomm Snapdragon 660.

Le téléphone peut prendre en charge une carte mémoire jusqu'à 512 Go.

Dans le cadre du partenariat Android One, le Nokia 7.2 est prêt à être mis à jour avec Android Q et recevra trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles garanties, ainsi que des mises à jour du système d'exploitation pendant deux ans.

Le Nokia 7.2, 128Go ROM/4Go RAM, est disponible en vert cyan, noir et bleu glacié, au prix de 349,90€. Le smartphone est en vente à la Fnac et Darty.