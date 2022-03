07 mars 2022 à 00h15 par Philippe

Nokia : deux nouveaux smartphones dans la gamme C : les C21 Plus et C2 2ème édition

Dans la foulée du lancement récent du Nokia G11 et du Nokia G21 ce mois-ci, la marque vient compléter sa gamme C avec les C21 Plus et C2 2e édition. La marque désire étoffer son offre de smartphones sur le segment des smartphones abordables, un marché sur lequel la société a connu une croissance de son chiffre d'affaires de 41% entre 2020 et 2021.

Nokia C21 Plus

Le Nokia C21 Plus est désormais le smartphone le plus évolué de la gamme C. Sous Android 11 Go, il est livré avec deux capacités de batterie différentes, 4000 mAh et 5050 mAh, qui offrent respectivement une autonomie de deux et trois jours selon les données du constructeur. Le C21 Plus est construit autour d'un châssis métallique interne avec un indice IP52 protégeant contre les éléments, la saleté, la poussière et l'eau grâce à un verre de couverture trempé qui protège l'écran HD+ de 6,5 pouces. Le processeur est une puce Unisoc SC9863A avec 2, 3 ou 4 Go de mémoire vive complété par un stockage de 32 à 64 Go via une microSD.

Ce modèle possède un double appareil photo de 13 Mpx avec modes panorama et portrait. Il est pourvu d'une caméra frontale de 5 mégapixels, d'une caméra principale de 13 mégapixels et d'un capteur de profondeur de 2 mégapixels à l'arrière. Il prend en charge la recharge de 10 W via le port Micro USB. Le C21 Plus intègre la technologie de déverrouillage des empreintes digitales et du visage.

Nokia C2 2ème édition

Il a été également conçu pour résister aux chocs, grâce à un châssis métallique interne. Son écran est de 5,7 pouces. Sous Android 11 Go, le Nokia C2 2ème édition dispose de 512 Mo de RAM et de 32 Go de stockage extensible. Il est équipé d'une caméra frontale de 2 mégapixels et d'une caméra arrière de 5 mégapixels. Le C2 2e Edition est doté d'une batterie d'une capacité 2 400 mAh et supporte une charge de 5 W.

Ces deux smartphones disposent de deux ans de mises à jour de sécurité trimestrielles garantissent également que le Nokia C2 2e édition reste sécurisé.

Prix et disponibilité

Le Nokia C21 Plus est disponible en version 3/32GB au prix de 129,9 euros. Le Nokia C2 2ème édition est disponible à partir de 99 euros. Le Nokia C21 Plus sera commercialisé en points de vente physique en France. Le Nokia C2 2ème édition est quant à lui vendu en ligne, sur Nokia.com.