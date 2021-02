15 février 2021 à 05h00 par Philippe

Nokia dévoile le Nokia 1.4 avec un écran de 6,51 pouces

Ce téléphone est le successeur du smartphone Nokia 1.3 commercialisé l’année dernière. Son écran bord à bord HD+ est de 6,51 pouces avec une résolution HD + au format 20: 9. Il s’agit du plus grand écran disponible jusqu'à présent sur la série 1.

Sa configuration à double caméra à l’arrière comprend un appareil photo principal de 8 MP complété d’un appareil photo macro de 2 MP. A l'avant, le Nokia 1.4 est pourvu d'un appareil photo 5 MP. La double caméra associée à l'application Camera Go de Google permet de prendre des photos de bonne qualité en condition de faible luminosité. Il est aussi possible de réaliser des photos avec des effets bokeh. En cas de faible luminosité, le mode nuit prend le relais sans avoir besoin de recourir au flash.

Il est également doté d’un processeur Qualcomm GPU Adreno 308 et d’un capteur d'empreintes digitales. Le modèle de base du téléphone est livré avec 1 Go de RAM et 16 Go de stockage interne pouvant être étendu à 128 Go via une carte microSD. Une version plus puissante comprend 3 Go de RAM et de 64 Go de mémoire en interne.

Le contrôle parental intégré permet aux utilisateurs de gérer le contenu téléchargé depuis le Google Play Store. Le téléphone mesure 166,42 x 76,72 x 8,7 mm et pèse 178 grammes. Le Nokia 1.4 est prêt à recevoir Android 11 (édition Go).

Le Nokia 1.4 sera disponible en France à partir de fin mars 2021 en coloris Bleu Fjord, Gris foncé et Violet Aube à partir de 109,90€ (1GB/16GB).