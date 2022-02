16 février 2022 à 00h15 par Philippe

Nokia G11 et G21 : deux smartphones à petits prix avec une grosse autonomie

HMD Global a dévoilé deux nouveaux smartphones Nokia série G : les Nokia G11 et Nokia G21. L'un des arguments de vente est souvent l'autonomie, Nokia a donc amélioré cette caractéristique en intégrant des batteries de 5050 mAh. Il faut savoir que dans le passé les téléphones Nokia ont longtemps été réputés pour leurs batteries longues durées.

En effet, ces nouveaux smartphones sous proposent désormais une grande autonomie jusqu'à trois jours grâce au nouveau mode " Super Battery Saver ". Ces modèles disposent d'un écran v-notch HD+ 20:9 de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement qui peut atteindre 90 Hz. Ils fonctionnent sous Android 11 avec deux ans de mises à jour logicielles et trois ans de mises à jour de sécurité.

Nokia G21

Son processeur est un SoC Unisoc T606 (2 x A75 et 6 x A55 cadencés à 1.6 GHz) complété de 4 Go de RAM.

Le Nokia G21 est doté d'un capteur de 50 Mpx, et de deux autres (caméras Macro de 2 Mpx et Profondeur de 2 Mpx). On retrouve une caméra de 8 mégapixels à l'avant.

Nokia G11

Le G11 se distingue par son capteur photo principal limité à 13 mégapixels 13MP + 2MP Macro + 2MP ToF. L'appareil photo à l'avant est de 8MP. A l'instar du G21, ce smartphone propose un écran v-notch HD+ de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il est disponible en deux versions : 3/32GB et 4/64GB. Le slot MicroSD supporte jusqu'à 512GB.

Ils sont dotés d'un lecteur d'empreintes digitales latéral et d'une batterie de 5050mAh avec prise en charge de la charge rapide de 18W.

HMD introduit également le mode " masque " qui est disponible pour la première fois sur la série G, ce mode permet de profiter de la simplicité du déverrouillage par reconnaissance faciale, même pour un utilisateur portant un masque couvrant en partie son visage.

Les Nokia G11 et G21 sont prêts pour Android 12. Fabriqués en polycarbonate résistant, les Nokia G11 et Nokia G21 sont plus fins et plus ergonomiques. Les clients qui achètent le Nokia G21 ou le Nokia G11 se verront offrir en cadeau la possibilité de planter 10 arbres via l'Association de défense de l'environnement Ecologi. HMD Global s'est fixé pour premier objectif de faciliter la plantation d'1 million d'arbres.

Prix et disponibilité

Le Nokia G21 est disponible en version 4/64 Go au prix de 189,99€ et le Nokia G11 est commercialisé en version 3/32 Go en France au prix de 169,99€.

Pseudonom • Trop cher, 100 euros maximum