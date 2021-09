30 septembre 2021 à 05h00 par Philippe

Nokia G50 : un smartphone 5G pas cher

Nokia renouvelle son offre d'entrée de gamme en la rendant compatible avec la 5G. Avec le G50, Nokia espère séduire les consommateurs qui désirent se doter d'un smartphone 5G à un prix abordable.

Le téléphone est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 480 MP pour la 5G au téléphone. Il est également accompagné d'un GPU Adreno 619. Il dispose de 4Go de mémoire vive et de 64Go de mémoire en interne. Une version 128Go avec 6Go est également disponible.

L'écran HD+ est de 6,82 pouces. Le Nokia G50 présente une autonomie de 2 jours, et une charge rapide de 18W.

Le G50 est doté d'un appareil photo à triple objectif de 48 Mpx. Il peut aussi personnaliser les photos grâce à la fonction filigrane. À l'avant, on retrouve un capteur photo de 8 MP. Au niveau des selfies, la technologie de stabilisation vidéo garantit une stabilité du cadrage des prises de vue.

Des partenariats ont été passés avec Spotify et ExpressVPN. Spotify donnera aux propriétaires du Nokia G50 l'accès à 70 millions de titres et 2,9 millions de podcasts. Le VPN ExpressVPN sera également disponible pour un essai gratuit de 30 jours.

Prix et disponibilité

Le Nokia G50 bénéficiera en continu des dernières mises à jour logicielles. Il utilise aujourd'hui l'OS Android 11 et est déjà prêt à accueillir Android 12, pour que l'utilisateur ait toujours accès aux fonctionnalités les plus modernes.

Disponible en sable et bleu océan, le Nokia G50 est proposé en configurations 4/64, 4/128 et 6/128 Go avec les prix respectifs de 279 et 299 euros. Le Nokia G50 est également livré avec une garantie de deux ans sans frais supplémentaires.