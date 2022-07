27 juillet 2022 à 00h15 par Philippe

Nokia ressuscite trois téléphones mobiles et annonce une nouvelle tablette

HMD Global continue de faire renaître ses téléphones Nokia emblématiques des années 2000. La marque vient de présenter trois nouveaux téléphones à moins de 100 euros : le 8210 4G, le 2660 Flip et le 5710 XpressAudio. Une nouvelle tablette T10 voit également le jour.

Nokia 8210 4G

Initialement sorti en 1999, le célèbre téléphone portable revient dans une version 4G en combinant un design mémorable, la fonction VoLTE, un grand écran de 2,8 pouces et une interface utilisateur intuitive. De plus, il dispose de plusieurs semaines de batterie de réserve, comme au bon vieux temps. Son prix est de 79.99 €.

Nokia 5710 XpressAudio

Le Nokia 5710 XpressAudio reprend ce que les gens aimaient du Nokia 5310 avec une batterie plus puissante, des touches de contrôle audio dédiées et des écouteurs sans fil détachables qui sont logés sous un curseur à l'arrière du téléphone, de manière à savoir en permanence s'ils sont chargés. Ce modèle est au tarif de 89.99 €.

Nokia 2660 Flip

Le Nokia 2660 Flip est un téléphone à clapet, dans le style du début des années 2000. La fonctionnalité flip et le design du Nokia 2660 Flip ont pour but de simplifier la gestion des appels en rapprochant le micro de la bouche et l'écouteur de l'oreille une fois ouvert. Son grand écran, sa compatibilité avec les appareils auditifs, l'excellente autonomie de sa batterie et ses gros boutons facilitent son utilisation. Le bouton d'urgence dédié permet de contacter rapidement un numéro enregistré. En cas d'imprévu, cinq contacts seront avertis, afin qu'ils puissent s'assurer que les secours arrivent. Son tarif est de 79.99 €.

Nokia T10

La tablette Nokia T10 a un écran de 8 pouces. Sa conception unibody est en polymère avec une finition nano-texturée. Sous Android 12, cette tablette comprend deux années de mises à jour Android garanties et trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles. Elle est également dotée de Google Entertainment Space et de Google Kids Space. Parallèlement, une nouvelle gamme d'accessoires vient compléter les fonctionnalités du Nokia T10. Elle comprend la housse Nokia Flip qui protège l'ensemble de l'appareil contre les chocs et les rayures. Elle est disponible en bleu foncé ou en cyan (nuance vert-bleu) pour une touche de distinction alliée à la protection de la tablette.