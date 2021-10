12 octobre 2021 à 04h00 par Philippe

Nokia se lance sur le marché des tablettes avec la T20

Nokia, qui est surtout connu pour ses téléphones vient de dévoiler sa nouvelle tablette Nokia T20. Elle vient marquer l'introduction de sa nouvelle série T.

La Nokia T20 dispose d'un écran LCD de 10,4 pouces affichant une résolution en 2K. Elle est par ailleurs certifiée pour de faibles émissions de lumière bleue.

Au niveau du son, les haut-parleurs stéréo sont dotés de la technologie de lecture OZO. À l'arrière, la tablette est équipée d'un capteur photo de 8 MP, complété par un capteur frontal de 5 MP. La Nokia T20 est pourvue d'une batterie de 8 200 mAh.

On retrouve sur cette tablette un processeur chinois T610 d'Unisoc, comptant deux cœurs Cortex-A75 cadencés à 1,8 GHz et six Cortex-A55 à 1,8 GHz. La tablette prend en charge une carte mémoire MicroSD jusqu'à 512 GB. La tablette Nokia T20 est fournie avec Google Kids Space, un mode enfant de confiance qui permet aux plus jeunes d'explorer sans risques des applications, livres et vidéos. Google Kids Space fonctionne en parallèle avec le compte Google de l'enfant ; Les parents peuvent aussi établir des règles avec l'application de contrôle parentalFamily Link.

La Nokia T20 est labellisée Android Enterprise Recommended (AER), une certification décernée par Google selon des critères stricts en matière d'usage professionnel. Il s'agit donc d'une tablette qui peut être utilisée en entreprise. De plus, elle est entièrement prise en charge par HMD Enable Pro, une solution de gestion de la mobilité d'entreprise dont l'interface centralisée facilite l'utilisation et la gestion des appareils déployés.

Deux ans de mises à niveau du système d'exploitation sont ainsi offerts pour bénéficier des prochaines évolutions d'Android, en plus de trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles pour protéger les utilisateurs contre les dernières menaces.

Elle est proposée en bleu nordique avec une configuration 4GB/64GB au prix de 239,90€ en version wifi et 259,90€ avec carte SIM.