27 octobre 2020 à 06h00 par Philippe

Nokia va déployer la 4G sur la lune avec la Nasa

Crédit Photo : Ootkal

La Nasa a l'intention d'établir une présence humaine permanente sur la Lune dans le cadre de son programme Artemis. Lors de la mission en 2024, deux astronautes américains, dont une femme, vont marcher sur la Lune. La Nasa qui a besoin d'une base permanente pour y déployer une connectivité cellulaire en 4G, a signé un contrat d'environ 14 millions de dollars avec le groupe finlandais Nokia.

Allo la terre, ici la lune

Il faut savoir que les États-Unis ont récemment décidé de relancer leur conquête spatiale en construisant une installation permanente sur la Lune à l'horizon 2030.

Le réseau 4G qui sera installé, est prévu pour résister aux conditions extrêmes du lancement et de l'alunissage et aussi pour fonctionner dans l'espace. Le système permettra d'assurer des communications à la surface de la Lune sur de plus grandes distances, à plus grande vitesse, et de façon plus fiable que les standards actuels sur la terre.

Lors de son déploiement sur la Lune, le réseau doit s'autoconfigurer afin d'assurer la connexion sans fil pour ce qui est des activités que les astronautes devront mener comme par exemple l'échange de communication par voix et vidéo, la télémétrie, l'échange de données biométriques, ou encore le déploiement et la manœuvre des robots. Nokia a également prévu une évolution de son réseau 4G vers la 5G.

Après la Lune, ce sera Mars qu'il faudra connecter car le projet prévoit d'abord d'établir une base à partir de la Lune. L'expédition sur la planète rouge est prévue pour la prochaine décennie. L'expérience de déploiement d'un réseau 4G sur la Lune permettra à Nokia d'étudier la faisabilité de l'installation d'un réseau équivalent sur Mars.