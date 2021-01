06 janvier 2021 à 06h00 par Philippe

Nokia veut se démarquer sur le marché du milieu de gamme avec le Nokia 5.4

Nokia vient de présenter le dernier né de sa série 5 : le Nokia 5.4. Son écran HD+ est 6,39 pouces avec une résolution 720 x 1560 pixels.

Au dos, ce nouveau smartphone dispose d’un quadruple appareil photo de 48 MP avec un capteur Ultra Grand Angle de 5 MP, un capteur de profondeur de 2 Mpx et un capteur Macro de 2 M. L'appareil photo frontal est de 16 MP. Concernant les vidéos, il est désormais possible de réaliser des vidéos dont la qualité se rapproche d’un niveau professionnel grâce à l’étalonnage des couleurs et à la touche cinématographique apportée aux vidéos. Ce modèle se distingue aussi par sa fonction "Cinéma" qui capture 24 images par seconde (la norme dans l'industrie cinématographique) et permet aux utilisateurs de filmer du contenu au format 21:9. Pour obtenir des prises de vue plus fluides, il suffit de régler l’enregistrement vidéo à 60fps.

Le Nokia 5.4 est basé sur la plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 662. Il est livré avec Android One, avec trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles et deux ans de mises à jour du système d'exploitation. Le Nokia 5.4 mesure 160.97 x 75.99 x 8.7 et pèse 181 grammes. Il est double SIM et peut recevoir une carte MicroSD jusqu'à 512GB. La batterie a une capacité de 4000mAh.

Il sera disponible courant janvier en Polar Night et Dusk, en version 4Go/64Go à partir de 219,90€ et en version 6Go/128Go à partir de 249,90€.