Le nombre de cartes SIM en France progresse pour le quatrième trimestre consécutif

Au 30 juin 2021, le nombre de cartes SIM en service en France (hors cartes MtoM) s'élève à 78,9 millions, en croissance de 520 000 cartes en un trimestre et de 1,8 million en un an. Après un deuxième trimestre 2020 de léger recul, en raison de la crise sanitaire et du premier confinement, le nombre de cartes SIM a progressé continûment au deuxième semestre 2020 et cette progression se poursuit sur la première moitié de l'année 2021.

La croissance trimestrielle provient majoritairement de celle du marché post-payé (+505 000 cartes), soit une augmentation légèrement supérieure à celle du deuxième trimestre 2020 (+475 000 cartes). Elle s'accompagne, ce trimestre, d'une évolution positive du nombre de cartes prépayées (+15 000 cartes prépayées contre -505 000 fin juin 2020). A l'exception du troisième trimestre 2019, le nombre de cartes prépayées n'avait pas progressé depuis le troisième trimestre 2012.

Le dynamisme du marché s'intensifie au deuxième trimestre, notamment en raison de périodes promotionnelles : le nombre de numéros conservés suite à un changement d'opérateurs (1,7 million au cours du trimestre) progresse fortement par rapport au deuxième trimestre 2020, date du premier confinement (+53% en un an) mais également par rapport au deuxième trimestre 2019 (+22%). De la même manière, le volume de ventes au cours du trimestre sur le segment post-payé augmente de 37% par rapport au deuxième trimestre 2020 et de 15% en deux ans.

Sur le marché des entreprises, le rythme d'accroissement annuel du nombre de cartes SIM, déjà élevé depuis le 2ème trimestre 2020, s'intensifie encore ce trimestre avec une progression de 6,1% (+2 points en un an), atteignant 9,9 millions de cartes fin juin 2021.