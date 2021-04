27 avril 2021 à 07h31 par Philippe

Northgard débarque sur iOS

Crédit Photo : iTunes

Avec ce jeu, prenez le contrôle du clan viking de votre choix afin d'explorer et conquérir de nouveaux territoires débordant de richesses inestimables et peuplés de créatures légendaires : des loups féroces aux guerriers morts-vivants, en passant par des géants et d'anciens dragons.

Le joueur doit construire sa colonie sur le continent de Northgard, récemment découvert. Le but du jeu est de découvrir de nouveaux territoires et d'affronter d'autres clans avec des niveaux de difficulté et des personnalités différentes.

Les ressources devront être gérées avec soin afin de survivre aux hivers rigoureux et aux ennemis vicieux. Pour apporter la gloire à son clan, le joueur doit négocier avec des clans rivaux, et combattre des créatures mythiques.

Le jeu est disponible sur l'App Store. La version Google Play sera disponible plus tard dans l'année.