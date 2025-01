06 janvier 2025 à 00h00 par La rédaction

Nothing OS 3.0, basé sur Android 15, est désormais disponible sur les smartphones Nothing Phone

À la suite de plusieurs mois de phases de test en version bêta, Nothing a officiellement lancé le déploiement de Nothing OS 3.0, une mise à jour majeure basée sur Android 15. Les modèles Nothing Phone (2) et Nothing Phone (2a) sont les premiers à bénéficier de cette nouvelle version.

Nothing OS 3.0 OS 3.0 introduit de nouvelles fonctionnalités et améliorations qui enrichissent l'expérience utilisateur tout en ouvrant la voie à des interactions plus personnalisables et partageables.

Elle est lancé en même temps qu'une nouvelle application native de galerie de photos dotée de fonctionnalités innovantes, notamment une fonction de recherche avancée et des outils d'édition élargis tels que des filtres, l'annotation et des suggestions.

Cette mise à jour offre aux utilisateurs de nouveaux moyens de rester connectés, en leur permettant d'interagir avec leurs amis et leur famille via des widgets partagés affichés sur le nouvel écran de verrouillage entièrement personnalisable.

Les widgets de productivité améliorés, comme le nouveau widget de compte à rebours, permettent aux utilisateurs de de ne pas perdre le fil, tandis que le Smart Drawer, optimisé par l'IA, permet aux utilisateurs de classer automatiquement leurs applications dans des dossiers, pour une organisation et un accès plus efficace.

Nothing OS 3.0 proposera des mises à jour et des améliorations supplémentaires, notamment :

- Vue pop-up améliorée.

- Paramètres rapides améliorés.

- Améliorations visuelles et de performance.

- Typographie mise à jour