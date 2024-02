29 février 2024 à 07h31 par La rédaction | 29 février 2024 à 08h32

Nothing Phone (2a) : design révolutionnaire et fiche technique prometteuse

Nothing a profité du Mobile World Congress 2024 à Barcelone pour dévoiler le design de son futur smartphone, le Phone (2a).

Le Nothing Phone (2a) se distingue par son design révolutionnaire avec une coque unibody à 90° qui s'enroule élégamment autour des bords. Cette innovation, une première dans l'industrie selon Nothing, confère à l'appareil une robustesse accrue. La coque de la batterie s'inspire quant à elle du plan du métro new-yorkais de Massimo Vignelli, apportant une touche d'art et de fonctionnalité à ce smartphone.

De plus, le choix du fabricant de placer le bloc photo au milieu du dos, sur la partie haute, attire immédiatement le regard. Les deux capteurs photo disposés horizontalement ressemblent à des yeux, accentuant cet effet saisissant.

Le compte à rebours est lancé

Le nouveau modèle sera présenté dès la semaine prochaine, le mardi 5 mars, lors d'une conférence de presse. On sait déjà qu'il sera équipé du SoC MediaTek 7200 Pro, une version améliorée du Dimensity 7200 présent sur le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. 12 Go de RAM et 8 Go de mémoire vive virtuelle complèteront l'ensemble. La plupart des caractéristiques techniques ayant fuité ces dernières semaines, la surprise risque d'être minime lors de sa révélation officielle.

Le Nothing Phone (2a) devrait donc se distinguer par son système de caméra performant, sa batterie longue durée et son interface utilisateur intuitive. Il serait doté d'un double capteur photo de 50 Mpx et d'un capteur frontal de 16 Mpx. Sa batterie de 5 000 mAh serait compatible avec la charge rapide 45 W. Il devrait fonctionner sous Android 14 avec l'interface Nothing OS 2.5.

Ce smartphone a le potentiel de devenir un concurrent sérieux, particulièrement si son prix de lancement est bien celui qui est annoncé. On parle d'un prix de départ de 349 euros et de 399 euros pour la version la plus performante.