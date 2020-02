18 février 2020 à 06h00 par Philippe

Le nouveau Motorola RAZR est disponible en France au prix de 1699 €

Crédit Photo : Motorola

Motorola commercialise depuis quelques jours la nouvelle version de son téléphone à clapet Razr qui est le premier smartphone à clapet doté d'un écran pliable en se pliant de manière bien intégrée.

Avant de lancer ce nouveau modèle, Motorola a développé et testé plus de 20 prototypes différents lors de ses phases d'études. Les antennes ont été repensées afin de s'intégrer dans un espace deux fois plus petit que sur les smartphones habituels, et l'appareil a été muni d'un revêtement anti éclaboussures pour résister aux projections d'eau.

Fin et compact, le Razr est fabriqué en acier inoxydable haut de gamme et en verre Gorilla Glass 3D. Cette nouvelle version se distingue également par sa charnière qui permet à l'écran de se plier parfaitement. Au cours du développement du Razr, Motorola a dessiné la première charnière protégée par un brevet permettant aux deux côtés de l'écran pliable en polymère de rester parfaitement alignés lorsque le smartphone est fermé, protégeant également l'écran de la saleté et de la poussière. Le clapet, lui, protège l'écran et offre la satisfaction de terminer un appel en le refermant, comme c'était le cas avec l'ancien Razr.

Le Razr est doté d'un écran Flex View de 6,2 pouces au format 21:9. L'écran externe Quick View interactif de 2,7 pouces permet d'interagir avec ses notifications. Passer des appels, répondre aux messages, contrôler sa musique, et accéder aux réglages personnalisés comme activer ou désactiver le Bluetooth 5.0 , le Wi-Fi et le Hotspot... tout cela est possible sans même ouvrir le téléphone.

Sous Android 9 Pie, le Razr est cadencé par un processeur Qualcomm Snapdragon 710, octa-core 2.2 ghz avec 6 Gb de Ram et 128 Gb de mémoire en interne. L'objectif est de 16 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels à l'avant pour les selfies.

Il est donc commercialisé au prix de 1699,00 € sur le site Motorola mais également sur les sites Fnac.com et Darty.fr