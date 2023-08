10 août 2023 à 00h15 par Philippe | 10 août 2023 à 02h18

Les nouveaux iPhone 15 et 15 Pro pourraient être dévoilés le 13 septembre lors de la keynote annuelle

Chaque année en septembre, Apple dévoile sa nouvelle génération d'iPhone. Selon le journaliste Mark Gurman chez Bloomberg, l'iPhone 15 devrait être commercialisé autour du 22 septembre et la Keynote serait prévue pour le 12 ou le 13 septembre 2023. Cette date a également été confirmée par le site spécialisé 9To5Mac.

Au niveau des améliorations sur les iPhone 15, Apple pourrait pour la première fois embarquer une prise USB-C pour la recharge sur ses iPhone car Apple va abandonner son port propriétaire Lightning pour passer à l'USB-C conformément à la nouvelle réglementation européenne sur le chargeur universel.

L'une des principales nouveautés des iPhone 15 Pro se situera au niveau de l'écran. Le nouvel iPhone Pro aurait droit à des bords plus fins autour de l'écran avec un châssis en titane, qui est un matériau de qualité supérieure plus léger, plus solide et plus résistant aux traces de doigts.

Sous le capot, une nouvelle puce Bionic probablement appelée A17 Bionic devrait voir le jour sur les iPhone 14 Pro et Pro. Les modèles Pro auraient à huit gigaoctets de mémoire vive, contre six actuellement.

L'appareil photo devrait être aussi amélioré. Apple aurait aussi décidé d'équiper ses modèles Pro de capteurs photo de 48 MP.

Les iPhone 15, et en particulier Pro, n'auront pas de simples mises à jour mineures comparés à la génération précédente.

Il faudra peut-être aussi s'attendre à des prix plus élevés et à une commercialisation un peu plus tardive concernant certains modèles, à cause des difficultés de production.