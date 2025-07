22 juillet 2025 à 00h00 par La rédaction

Nouvelle Box 5G avec TV : SFR propose une alternative complète à la fibre

Un an après avoir lancé sa première Box 5G, SFR enrichit son offre en y ajoutant un service TV complet. Baptisée « SFR Box 5G avec TV », cette nouvelle formule triple play se positionne comme une alternative sérieuse à la fibre, alliant Internet Très Haut Débit, téléphonie illimitée et contenus TV premium, le tout sans intervention technique ni engagement.

Pensée pour les foyers non éligibles à la fibre ou préférant une solution plug-and-play, cette offre permet une installation immédiate et des performances de haut vol : jusqu’à 1,1 Gb/s en téléchargement, 150 Mb/s en envoi, Wi-Fi 6, trois ports Ethernet 1 Gb/s, et surtout un accès à plus de 160 chaînes TV grâce au décodeur Connect TV sous Android TV fourni avec l’abonnement.

Une TV de salon, sans la fibre

La grande nouveauté de cette formule réside dans l'intégration d'un véritable décodeur TV, capable de diffuser les chaînes et services directement sur l’écran du salon, sans passer par une application mobile. Un ajout notable par rapport à l’offre « Box 5G » classique à 39,99 €/mois, qui propose aussi 160 chaînes, mais uniquement via application.

Cette Box 5G avec TV est proposée à 44,99 €/mois, sans engagement. Pour séduire davantage, SFR inclut dans l’abonnement six mois gratuits de l’un des services de streaming suivants (au choix) :

Netflix Standard avec pub + Bouquet Famille

Disney+ Standard avec pub + Bouquet Famille

Amazon Prime + Bouquet Famille

Les frais de mise en service s’élèvent à 19 €, tout comme les frais de résiliation. L’usage télévisuel est présenté comme illimité, sans restriction, mais SFR prévient que des usages intensifs et abusifs (type téléchargement massif ou peer-to-peer en continu) pourront être sanctionnés par une baisse de débit, après avertissement.

SFR Multi : des remises pour les foyers déjà clients

Dans la lignée de sa stratégie de simplification, SFR permet aux abonnés de bénéficier d'avantages supplémentaires via son programme SFR Multi, qui unifie les anciens dispositifs Multi Packs et SFR Family. Parmi les remises proposées :

Jusqu’à 8 €/mois de réduction sur les forfaits mobiles du foyer (4 lignes maximum)

Une remise de 5 €/mois sur une seconde Box SFR

Une remise de 5 €/mois sur l’offre « Maison Sécurisée »

RED Box 5G : la version plus accessible

Parallèlement à cette montée en gamme, SFR décline aussi son offre 5G sous sa marque low-cost RED by SFR, avec la RED Box 5G. Cette formule conserve les mêmes débits (1,1 Gb/s en descendant, 150 Mb/s en montant) et le Wi-Fi 6, mais à un tarif plus serré : 29,99 €/mois, sans engagement.

Contrairement à la formule premium, les appels illimités ne sont pas inclus, mais peuvent être activés en option pour 5 €/mois. L’installation reste sans technicien, et les frais d’ouverture sont également de 19 €, avec 29 € de frais de résiliation.

Autre avantage : la RED Box 5G fonctionne aussi en 4G, ce qui élargit sa disponibilité, même dans les zones non couvertes par la 5G.

Une offre rendue possible par la qualité du réseau SFR

Si SFR peut aujourd’hui proposer de telles performances en sans-fil résidentiel, c’est grâce à l’évolution rapide de son réseau mobile. La dernière étude de l’ARCEP (juin 2025) place SFR au 2e rang national sur la qualité des services mobiles, avec une progression significative sur 89 % des indicateurs mesurés. SFR est ainsi 1er ou 2e sur 230 des 258 critères de qualité. Un bond conséquent après les 82 % de 2023, 72 % en 2022 et 65 % en 2021.

Déjà classé n°1 de la performance Internet mobile en France selon nPerf 2024, SFR s’appuie sur un réseau 4G qui couvre 99,9 % de la population et sur une couverture 5G qui dépasse désormais 84 %, avec plus de 12 000 communes desservies à fin mai 2025.

La concurrence s’active aussi sur la 5G résidentielle

Face à SFR, les autres opérateurs n’ont pas tardé à dégainer leurs propres solutions :

Free propose une Box 5G à 39,99 €/mois, avec 2,5 Gb/s en Ethernet, 10 € de réduction la première année, et un accès au programme Free Family pour des rabais mobiles.

Bouygues Telecom commercialise sa 5G Box à 40,99 €/mois (ou 44,99 € avec TV via clé B.tv), avec des débits maximums de 1,1 Gb/s / 58 Mb/s.

Orange, avec sa 5G+ Home, offre une connexion à 1 Gb/s en téléchargement pour 42,99 €/mois, mais la télévision est en option (5 €/mois supplémentaires avec Clé TV ou TV Connectée).

SFR mise sur la convergence fixe-mobile

Avec cette nouvelle offre Box 5G avec TV, SFR pousse un peu plus loin l’intégration de ses services en capitalisant sur la maturité de son réseau mobile, la simplicité d’installation et la richesse de ses contenus TV et OTT. En se positionnant à la croisée des chemins entre la fibre et l’ADSL, l’opérateur cible tous les foyers pour qui la fibre reste inaccessible ou trop contraignante.