08 octobre 2021 à 02h00 par Philippe

La nouvelle gamme de forfaits Orange est désormais sans engagement de durée

Orange vient de dévoiler une nouvelle gamme de forfaits mobiles et a décidé de supprimer l'engagement de 12 mois ou 24 mois lorsqu'il n'y a pas d'achat de mobile.

L'avantage avec un forfait sans engagement, c'est la possibilité de changer d'opérateur à tout moment, sans avoir à payer de frais supplémentaires. Il faut savoir que depuis plusieurs années, les forfaits sans engagement prennent de plus en plus de parts de marché. L'opérateur historique a donc suivi ses concurrents directs tels que SFR et Bouygues Télécom (gamme Sensation) qui proposent cette souplesse sans avoir à s'engager. Cette nouvelle stratégie permet aussi à l'opérateur de concurrencer les opérateurs Low Cost et MVNO très actifs sur le marché du sans engagement.

La nouvelle gamme Orange Mobile commence à 2,99€. Elle est composée des forfaits suivants :

- 2h + 100 Mo 4G à 2,99€ par mois pendant 1 an puis 7,99€ par mois

- 2h + 20 Go 4G à 13,99€ par mois pendant 1 an puis 18,99€ par mois

- Appels et SMS/MMS illimités + 10 Go 4G à 21,99€ par mois pendant 1 an puis 26,99€ par mois

- Appels et SMS/MMS illimités + 70 Go 4G à 14,99€ par mois pendant 12 mois puis 29,99€ par mois

Dix mois après le lancement de la 5G, Orange a également réajusté ses offres mobiles 5G :

- Appels et SMS/MMS illimités + 120 Go 4G/5G à 20,99€ par mois pendant 12 mois puis 32,99€

- Appels et SMS/MMS illimités + 130 Go 4G/5G à 29,99€ par mois pendant 12 mois puis 44,99€

- Appels et SMS/MMS illimités + 200 Go 4G/5G à 49,99€ par mois pendant 12 mois puis 64,99€

Toutes ces offres sans engagement de durée sont en promotion jusqu'au 17 novembre inclus. Elles sont proposées sans achat de mobile ou avec un nouveau mobile non subventionné.

Forfaits Orange 120 Go, 130 Go et 200 Go

D'ailleurs, Orange devient intéressant pour ceux qui recherchent un forfait 5G pas cher sur son réseau avec une enveloppe Web de 120Go pour 20,99€ par mois la première année puis 32.99€ par mois. Les forfaits premium 130Go et 200Go sur le réseau 4G et 5G sont également disponibles avec engagement de 24 mois au même prix mais avec la possibilité de profiter d'un tarif avantageux lors de l'achat d'un nouveau smartphone.