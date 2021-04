01 avril 2021 à 06h00 par Philippe | 02 avril 2021 à 07h58

La nouvelle marque chinoise Realme monte en puissance avec le Realme 8 Pro

Le Realme 8 Pro est le successeur du Realme 7 Pro. Ce nouveau smartphone est doté de nombreux atouts non-négligeables. Avec son écran OLED, sa compatibilité avec la recharge ultra-rapide 50 W, son autonomie et son appareil photo de 108 Mpx, le Realme 8 Pro se classe dans les smartphones haut de gamme à prix contenu.

Le Realme 8 Pro est doté d'un plein écran Super AMOLED HD de 6,4 pouces. Il possède un taux de rafraîchissement tactile allant jusqu'à 180Hz pour une meilleure réactivité lors des jeux. La luminosité peut atteindre jusqu'à 1000nits en mode plein soleil. Il prend également en charge la gradation de type DC.

Le Realme 8 Pro adopte la dernière génération de capteur Samsung 108MP HM2 comme caméra principale, avec 12000 x 9000 pixels et une grande taille de capteur de 1/1,52". La taille supérieure d'un seul pixel assure une meilleure qualité d'image. Et le HM2 prend également en considération le binning 9 en 1 des pixels, ISOCELL Plus et Smart-ISO, permettant aux téléphones Realme de prendre des photos dans des conditions plus lumineuses.

La photographie au format 108MP prise par le Realme 8 Pro profite d'une exposition globale mieux équilibrée avec des couleurs vives et des détails nets dans les zones claires et sombres. Les détails restent nets même après un zoom.

Grâce à la nouvelle technologie In-sensor Zoom, le Realme 8 Pro a atteint une plus grande clarté de zoom. Au sein de l'appareil photo du Realme 8 Pro, le mode x3 activera un nouveau In-sensor Zoom, le capteur n'utilisera que les 12 mégapixels cartographiés avec la partie zoomée pour générer une image. Le processus d'imagerie est plus rapide en raison de la taille réduite de la photo de 12 Mpx, ce qui permet au Realme 8 Pro de prendre huit photos de 12 Mpx à la suite et de les entrer dans l'algorithme d'amélioration de la clarté pour augmenter encore la clarté de l'image.

A travers le mode vidéo time-lapse basé sur des photos étoilées, l'appareil peut prendre 30 photos en 480 secondes, puis générer une vidéo time-lapse de 1 seconde. Le mode time-lapse peut montrer les univers en perpétuel changement à une vitesse 480 fois plus rapide.

Le Realme 8 Pro est livré avec une interface utilisateur Realme UI 2.0, prenant en charge la personnalisation des couleurs sur la barre de notification, les boutons de raccourci, le réglage des icônes de l'interface ainsi que le mode sombre à trois options. Le nouvel espace de jeu permet de verrouiller la luminosité de l'écran et de définir le réseau à deux canaux pour assurer la stabilité du réseau. Il peut également bloquer les alarmes, les notifications et les appels entrants. Le nouvel espace privé permet aux utilisateurs de cacher les applications et les fichiers privés avec un mot de passe. Le système de sécurité fournit un dispositif de protection pour les paiements et un système de surveillance des autorisations des applications.

Il est également le premier smartphone au monde à proposer des vidéos Tilt-shift Time-lapse qui est capable de prendre des photos Tilt-shift ainsi que des vidéos Tilt-shift Time-lapse 10 fois plus rapides.

Le Realme 8 Pro est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 720G comprenant 8 cœurs 8nm à faible consommation. Il dispose également de la certification Hi-Res Audio et de la fonction double SIM double Standby et d'une capacité de stockage extensible jusqu'à 256 Go.

Ce modèle est équipé de la charge rapide SuperDart de 50W, qui peut charger la batterie de 4500mAh de 0 à 100% en 47 minutes. En utilisant la technologie de charge par pompe à haute tension, la charge SuperDart de 50W obtient une efficacité de charge de 97 % et prend en charge la protection de charge à 5 dimensions. Avec le mode d'économie d'énergie activé, les 5 % restant de la batterie peuvent durer 32 heures en veille ou tenir pour un appel de 98 minutes selon les données du constructeur.

Il pèse 176 grammes avec 8,1 mm d'épaisseur. Disponible en bleu infini et en noir infini, le realme 8 Pro est commercialisé dans une version 8+128GB au prix de 299 euros.