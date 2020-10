07 octobre 2020 à 06h00 par Philippe

La nouvelle série Oppo Watch ressemble à s'y méprendre à l'Apple Watch

Le fabricant chinois Oppo vient d'officialiser le lancement de sa série de montres connectées OPPO Watch qui se décline en trois versions avec un boîtier de 41 mm (Bluetooth) ou 46 mm (en version eSIM/LTE 4 ou Bluetooth).

Équipée d'un cadran en alliage d'aluminium de la série 6000 et d'un dos en céramique, l'Oppo Watch 46mm est la première montre sur le marché à disposer d'un écran AMOLED flexible incurvé en verre 3D. L'écran AMOLED incurvé mesure 1,91 pouces et couvre 100 % de couverture de la gamme de couleurs DCI-P3. Elle est dotée d'une luminosité standard à 500 nits et d'une densité de pixels de 326 ppp pour une définition d'écran de 402 x 476 pixels, l'Oppo Watch permet d'observer des détails précis sur l'écran même en plein soleil.

Avec un cadre en aluminium de la série 6000, la version Oppo Watch 41mm propose un écran AMOLED de 1,6 pouces avec une résolution de 32 x 360 (301 ppp).

Quant à la version 46mm bluetooth de l'Oppo Watch, elle offre une haute autonomie de la batterie supérieure à 36 heures. En mode économie d'énergie, elle s'étend jusqu'à 21 jours.

La montre connectée fonctionne sous Google Wear OS et elle est équipée d'un SoC Snapdragon Wear 3100 et d'une puce Apollo 3, avec 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Son système Dual Chip Endurance offre la possibilité de basculer d'un mode Intelligent piloté par la puce Snapdragon, à un mode Économie d'énergie piloté par la puce Apollo3.

Grâce à la technologie exclusive de charge Oppo Flash VOOC, la montre peut profiter de 16 heures d'autonomie supplémentaire en seulement 15 minutes de charge.

Avec l'introduction du système d'exploitation Wear OS by Google, Oppo permet à ses utilisateurs d'accéder aux applications et services Google d'un simple touché par commande vocale comme par exemple Google Pay ou encore Google Maps.

La version Oppo Watch 46mm (LTE) dispose d'une eSIM, pour être connectée avec ou sans smartphone. En un simple mouvement, les appels d'un smartphone Android 4 peuvent être redirigés pour rester en contact avec ses proches même sans téléphone. Plus besoin de son smartphone pour la pratique de l'activité physique : l'utilisateur peut directement depuis son poignet prendre des appels téléphoniques, répondre à ses sms ou utiliser de manière indépendante des applications. Avec une capacité de 8 Go de stockage ou l'accès à des plateformes de streaming, l'utilisateur peut pratiquer son activité librement en écoutant de la musique sans avoir besoin de son téléphone.

Grâce aux 4 capteurs situés au dos de la montre, les données sont enregistrées et gardées en mémoire via un journal électronique pour ensuite analyser les performances et adapter les objectifs des prochains entraînements.

Les adeptes de fitness peuvent profiter d'un coaching personnalisé grâce aux 5 modes d'entraînement disponibles sur la montre : la combustion des graisses en courant, la course à pied, la marche à pied, le cyclisme ou encore la natation. En plus du suivi des

exercices, un coaching vocal est également disponible. Pour réussir à garder la forme, et ce même durant une journée marathon, l'Oppo Watch permet d'optimiser son temps grâce aux vidéos d'entraînement de " 5 minutes d'exercices rapides au quotidien ".

Les 4 capteurs situés à l'arrière de la montre surveille la fréquence cardiaque tout au long de la journée au repos ou lors de l'activité sportive. Grâce à la fonctionnalité de cardiofréquencemètre (ECG), les troubles du rythme cardiaque sont ainsi identifiables et signalés. L'Oppo Watch se pare d'un mode "Exercices de Respiration".

Aussi, le mode suivi de sommeil fournit un rapport détaillé et étudie les différents cycles de son utilisateur dans le but d'améliorer la durée et la qualité de son sommeil.

Disponible en deux tailles, le boîtier dispose d'un cadran de 41 mm à 46 mm. Le boîtier est compatible avec des bracelets en fluoroélastomères pour la pratique sportive ou en cuir. Les bracelets interchangeables bicolores noirs, fabriqués à base de fluoroélastomères ont été conçus pour la pratique de l'activité sportive. Pour opter pour un look encore plus chic, le cadran est disponible en coloris Bleu Nuit pour la version Oppo Watch 46mm et Noir ou Rose pour la version Oppo Watch 41mm.

La série Oppo Watch sera disponible en France chez les principaux revendeurs en trois versions :

- Oppo Watch 41mm (WiFi) avec un cadran en coloris Noir ou Rose (coloris du bracelet similaire a la couleur du cadran) à 249 euros.

- Oppo Watch 46mm (WiFi) avec un cadran en coloris Bleu Nuit et un bracelet noir à 329 euros.

- Oppo Watch 46mm (LTE) avec un cadran en coloris Bleu Nuit et un bracelet noir au prix public à 349 euros.