13 février 2024 à 00h15 par La rédaction

Nouvelle gamme de smartphones Redmi Note 13 : Xiaomi répond à tous les besoins et budgets

Succédant aux Redmi Note 12, Xiaomi lance une nouvelle vague de smartphones : les Redmi Note 13 4G/5G, 13 Pro 4G/5G et 13 Pro+ 5G. Cette nouvelle gamme a pour but de répondre aux besoins et aux budgets de tous les utilisateurs, avec des modèles offrant des fonctionnalités et des prix variés.

Redmi Note 13 4G/5G

Les deux modèles ont un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec une définition de 1080 × 2400 pixels. Le modèle Pro se distingue par une protection Gorilla Glass 5 qui est plus robuste que le Gorilla Glass 3 du modèle standard. Les deux smartphones sont certifiés IP54 avec une résistance à la poussière et aux projections d'eau.

Le Redmi Note 13 5G embarque une puce Dimensity 6080 de MediaTek, plus performante que la puce Snapdragon 685 du Redmi Note 13 en 4G. Les deux modèles disposent de 6 ou 8 Go de RAM (LDDR4X) et de 128 ou 256 Go de stockage (UFS 2.2), extensibles grâce à la RAM virtuelle et à un emplacement microSD.

Le capteur principal de la caméra passe de 48 Mpx sur le Redmi Note 12 à 108 Mpx sur les Redmi Note 13 4G et 5G, permettant un pixel binning 9-en-1 pour des photos plus détaillées. On retrouve également sur ces deux modèles un ultra-grand-angle de 8 Mpx, un macro de 2 Mpx et une caméra selfie de 16 Mpx.

La batterie a une capacité de 5000 mAh avec une charge rapide à 33W.

Le Redmi Note 13 5G est disponible en Graphite Black, Ocean Teal, et Arctic White à 299 € en version 8GB RAM/256GB ROM. Le Redmi Note 13 est disponible en Midnight Black, Mint Green, Ice Blue, et Ocean Sunset en deux versions : 6GB RAM/128GB ROM (199 €) et 8GB RAM/256GB ROM (249 €).

Redmi note 13 Pro 4G/5G

Les versions Pro 4G et 5G du Redmi Note 13 se démarquent par des SoC plus performants. Le Redmi Note 13 Pro 4G intègre le MediaTek Helio G99 Ultra tandis que le 13 Pro 5G embarque le Snapdragon 7s Gen 2.

Ces deux modèles offrent également une grande flexibilité en termes de mémoire et de stockage. Ils sont disponibles avec 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage interne.

Ils sont équipés d'un écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces et offrent une définition légèrement supérieure avec un pic de luminosité plus important. Le modèle Pro 5G se distingue par une protection Gorilla Glass Victus plus robuste que le Gorilla Glass 5 du modèle Pro 4G.

Le Redmi Note 13 Pro 5G embarque une puce Dimensity 6080 de MediaTek, plus performante que la puce Snapdragon 685 du Redmi Note 13 Pro 4G. Les deux modèles disposent de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage extensible.

Le capteur principal de la caméra est de 200 Mpx sur les Redmi Note 13 Pro 4G et 5G. On retrouve également un ultra-grand-angle de 8 Mpx, un macro de 2 Mpx et une caméra selfie de 16 Mpx.

Le modèle 5G dispose d'une batterie légèrement plus grande que le modèle 4G : 5100 mAh contre 5000 mAh. Les deux modèles supportent la charge rapide 67W.

Le Redmi Note 13 Pro 5G est proposé en Midnight Black, Ocean Teal, et Aurora Purple en version 8GB RAM/256GB ROM au prix de 399 €. Le Redmi Note 13 Pro 4G est disponible en Midnight Black, Lavender Purple, et Forest Green en version 8GB RAM/256GB ROM (349 €) et 12GB RAM/512GB ROM à 399 €.

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Le Redmi Note 13 Pro+ 5G domine la famille Redmi Note 13 avec son écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces (1,5K) et son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Propulsé par un processeur Mediatek Dimensity 7200, il s'associe à 8 ou 12 Go de RAM (extensible) et 256 ou 512 Go de stockage.

Côté photo, il reprend le système triple capteur avec un grand-angle de 200 Mpx (Samsung ISOCELL HP3), un ultra-grand-angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx. La caméra frontale est de 16 Mpx. Sa batterie de 5100 mAh compatible "HyperCharge" (120 W) promet une charge complète en seulement 19 minutes.

Il se distingue par un écran AMOLED FHD+120 Hz de 6,67 pouces. La protection de l'écran est également renforcée avec du Gorilla Glass Victus.

Le Redmi Note 13 Pro+ 5G est disponible en Midnight Black, Moonlight White, et Aurora Purple. La version 8GB RAM/256GB ROM est à 469 € et celle de 12GB RAM/512GB ROM est au prix de 499 €.