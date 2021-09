01 septembre 2021 à 06h00 par Philippe | 23 septembre 2021 à 03h40

Les nouvelles fonctionnalités auxquelles vous devez prêter attention lorsque vous choisissez un téléphone pour jouer dans un casino en ligne

Auparavant, les joueurs accédaient à des jeux de casinos depuis leurs ordinateurs. Ces dernières années, il est devenu possible de naviguer sur des plateformes de casino en ligne grâce à un téléphone mobile. Ce dernier doit disposer d'une liste de fonctionnalités pour vous permettre de jouer confortablement. Découvrez lesquelles.

Éléments à prendre en compte en 2021 au moment de choisir un téléphone pour les jeux de casino ?

La qualité de l'écran impacte sur l'expérience de jeu sur un casino en ligne. Plus elle est élevée, plus la navigation est agréable. Beaucoup de téléphones mobiles gaming bénéficient de la technologie Amoled. Cette dernière est à l'origine des images de haute définition dépourvues de grains et de bruits.

La carte graphique est aussi un élément sur lequel il faut se pencher pour trouver le téléphone permettant de jouer au casino retrait rapide le même jour. Ce dispositif apporte de la fluidité aux affichages. Elle assure des effets spéciaux de bonne facture, rendant la navigation agréable. Aussi, elle permet de profiter d'un excellent affichage 3D.

Plus la mémoire vive est importante, plus les expériences de jeux sont agréables. Les applications occupent une mémoire RAM non négligeable. Les téléphones gaming peuvent proposer entre 6,8 à 12 Go de RAM. 4 Go étant un minimum pour profiter des meilleures machines à sous ou de jeux de cartes, avec une navigation fluide.

Le dernier élément à vérifier est l'autonomie. Les jeux vidéo consomment beaucoup d'énergie. Une batterie à grande capacité est indispensable pour s'amuser durant des heures.

Quels téléphones choisir pour jouer au casino en ligne cette année ?

Voici quelques modèles adaptés aux jeux de casinos en ligne du moment :

L'Asus ROG Phone 5 : léger et ergonomique, ce téléphone vous accompagne durant vos déplacements sans vous encombrer. Il dispose d'un écran Amoled 144 Hz, d'une mémoire vive allant jusqu'à 16 Go de RAM et de deux batteries de 3000 mAh.

iPhone 12 pro max : le téléphone est doté d'un écran Super Retina XDR à l'origine de son allure innovante. Il propose un espace de stockage allant jusqu'à 512 Go. Son bémol est son écran Amoled limité à 60 Hz.

Red Magic 6R : abordable, cet appareil fait partie des téléphones les moins chers du moment. Il est doté d'un écran Amoled de 6,67'' et de 400 Hz, ainsi que de 12 Go de RAM.

Conclusion

Jouer sur des plateformes de casinos en ligne sur des appareils mobiles est devenu courant puisque c'est pratique. Vous pouvez accéder à vos titres préférés, peu importe où vous êtes. Optez alors pour un téléphone performant pour une expérience de jeu agréable.