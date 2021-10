26 octobre 2021 à 02h00 par Philippe

Les nouvelles montres connectées Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 et GTS 3

Huami a dévoilé sa troisième série de sa gamme GT, composée de trois montres connectées : la GTR 3 Pro, GTR 3 et GTS 3. Cette gamme intègre de nouvelles fonctionnalités en matière de santé, fitness et design sous l'OS Zepp.

OS Zepp

L'OS Zepp se distingue surtout par sa multitude d'informations sur la santé et la forme physique. Ce nouveau système d'exploitation est conçu pour optimiser les performances des wearables intelligents d'Amazfit au lieu de transférer un système d'exploitation de smartphone souvent trop lourd dans une montre connectée. Ce système d'exploitation permet une meilleure interaction et aide les utilisateurs à éliminer les opérations fastidieuses tout en consommant moins d'énergie que le précédent système d'exploitation pour montre connectée.

Il fonctionne également sur les appareils Android ou iOS et il est compatible avec diverses plateformes de santé traditionnelles, comme l'application Santé de Apple ou encore Google Fit, pour synchroniser les données de santé, ainsi que Strava, Relive, Runkeeper et TrainingPeaks pour synchroniser et partager les données sportives.

Au niveau de la personnalisation, plus de 150 cadrans dynamiques de montre sont proposés, dont la plupart proposent un thème d'écran toujours allumé, ainsi que des effets dynamiques ou des animations. Les utilisateurs auront même la possibilité de créer leur propre thème de cadran ou les icônes d'application avec le kit de développement d'application prochainement disponible.

Grâce au système d'évaluation de santé 4-en-1, il est possible d'effectuer quatre mesures d'un seul geste grâce au BioTracker6PD (photodiodes) PPG 3.0 intégré, qui analyse quatre paramètres de santé (la fréquence cardiaque, la saturation du sang en oxygène, le niveau de stress et la respiration) en moins de 45 secondes.

Avec le suivi de la fréquence cardiaque pendant 24h, la montre surveille la fréquence cardiaque toute la journée, même lorsqu'un utilisateur nage. Elle envoie des alertes lorsque la fréquence cardiaque est anormalement élevée ou basse et surveille les zones de fréquence cardiaque pour que l'utilisateur puisse optimiser ses séances de sport.

La montre convertie en score PAI les données d'activités collectées sur sept jours afin d'évaluer en un clin d'œil l'état physique de l'utilisateur et sa santé.

Il est aussi possible de suivre la qualité de sommeil depuis la montre qui analyse les différentes phases de sommeil, léger, profond ou paradoxal (REM), ainsi que les phases éveillées durant la nuit, les siestes de plus de 20 minutes et même la qualité de la respiration durant le sommeil.

Le suivi avancé du cycle menstruel permet de comprendre plus facilement son cycle. Après avoir enregistré les données du cycle menstruel, la montre peut prévoir intelligemment et en toute discrétion le moment et la durée des cycles menstruels et les périodes de fécondité.

Des cadrans intuitifs avec des raccourcis mettent en avant ce qui est important afin d'accéder ainsi aux raccourcis déterminés pour gérer la journée. Pour consulter rapidement les informations importantes, il suffit de toucher ou glisser vers la droite ou la gauche sur l'écran.

L'assistance vocale avec Alexa permet de programmer une alarme, poser des questions et plus encore lorsque l'utilisateur est connecté à Internet. En l'absence de connexion à Internet, la fonction assistant vocal hors ligne est utile pour activer les modes sport ou santé, ou encore pour contrôler les appareils connectés de la maison. L'utilisateur peut également profiter d'un écosystème grandissant de plus de 10 mini applications.

La localisation précise basée sur cinq systèmes de satellite permet en outre de démarrer plus rapidement.

L'utilisateur peut aussi personnaliser ses fonctionnalités préférées, télécharger une photo pour personnaliser son arrière-plan ou de choisir entre 15 modèles animés afin de l'assortir à sa tenue qu'il soit au travail, en train de faire du sport ou à la maison.

Amazfit GTR 3 Pro

Cette montre connectée est dotée d'un écran AMOLED ultra HD de 1,45 pouces et 331 ppi. Elle bénéficie d'un rapport écran corps de 70,6 %, ainsi, bien qu'elle possède l'un des écrans le plus grand du marché.

L'utilisateur peut consulter et profiter d'un large éventail de fonctions et de modes sportifs à l'aide de la couronne de navigation classique, offrant un retour haptique rapide et intuitif lorsque que l'on tourne le cadran du bout des doigts.

Qu'il s'agisse de suivre une activité grâce à plus de 150 modes sportifs intégrés ou de surveiller le niveau de stress, la GTR 3 Pro permet de vérifier sa santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si l'utilisateur oublie d'activer le mode sport, pas d'inquiétude : la fonction de reconnaissance intelligente se déclenche et reconnaît jusqu'à huit sports populaires afin que de ne jamais manquer le suivi d'une activité.

La GTR 3 Pro bénéficie d'une batterie d'une capacité 450 mAh, soit jusqu'à 12 jours d'autonomie non-stop avec une seule charge.

2,3 Go de mémoire sont embarquées sur la GTR 3 Pro. Il est ainsi possible de mettre de la musique directement depuis sa montre sans avoir son téléphone avec soi. Pour plus de commodité, avec la GTR 3 Pro l'utilisateur peut répondre et passer des appels lorsqu'elle est connectée à au smartphone via Bluetooth, permettant ainsi d'avoir une conversation en mains libres.

Amazfit GTR 3

Elle est fabriquée en alliage d'aluminium et elle est dotée d'une couronne rotative. Sa conception est sans bords. Il est aussi possible de personnaliser les cadrans de la GTR 3 pour facilement visualiser toutes les informations souhaitées.

Son écran AMOLED HD est de 1,39 pouce et elle est alimentée par une batterie de 450 mAh pour une autonomie pouvant atteindre 21 jours.

Amazfit GTS 3

Cette montre est dotée d'un écran AMOLED ultra HD de 1,75 pouce avec 341 ppi et sa forme carrée lui confère une apparence moderne. La GTS 3 est l'une des montres connectées les plus fines et les plus légères du marché, tout en présentant un rapport écran/corps de 72,4 %.

Elle est conçue pour ceux qui recherchent un écran de montre connectée fin et élégant. Ses caractéristiques sont équivalentes à celles de la GTR 3.

Prix et disponibilité

En Europe, les prix débutent à 159,99 € pour les montres Amazfit GTR 3 et GTS 3, et à partir de 199,99 € pour l'Amazfit GTR 3 Pro. Les GTR 3PRO, GTR 3 et GTS 3 sont disponibles sur la boutique Amazfit France et dans la boutique Amazon. Elles seront également commercialisées chez Welcom Telecom, Décathlon, Intersport, Boulanger.com, Fnac.com, iRun fin octobre.