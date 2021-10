06 octobre 2021 à 02h00 par Philippe

Les nouvelles promotions RED by SFR jusqu'au 11 octobre

Les nouvelles promotions RED by SFR sont de retour. RED by SFR permet aux nouveaux clients de souscrire à un forfait mobile à des prix attractifs jusqu'au 11 octobre 2021 inclus.

La filiale de l'opérateur SFR propose six forfaits avec de nouvelles réductions. Ces forfaits mobiles en question contiennent respectivement 1 Go, 70 Go, 100 Go et 130 Go :

Forfait 1 Go

Ce forfait est à 5 € au lieu de 10 € par mois. 1 Go d'internet est inclus depuis l'Union Européenne et les DOM.

Forfait 70 Go

Cette offre est à 13 € au lieu de 16 € par mois. 10 Go d'internet sont inclus depuis l'Union Européenne et les DOM.

Forfait 100 Go

Cette formule est à 15 € au lieu de 20 € par mois. 12 Go d'internet sont inclus depuis l'Union Européenne et les DOM.

Forfait 130 Go 4G

Cette offre est à 19 € au lieu de 25 € par mois avec 15 Go d'internet sont inclus depuis l'Union Européenne et les DOM.

Forfait 130 Go en 4G et 5G

Ce forfait est à 24 € au lieu de 30 € par mois avec 15 Go d'internet depuis l'Union Européenne et les DOM. Ce forfait a l'avantage d'accéder au réseau 5G.

Pour toutes ces formules, les appels et SMS/MMS sont illimités à 200 destinataires différents par mois. Les appels sont illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Ces appels sont limités à 200 destinataires avec 3h maximum par appel. SFR Wifi et l'usage modem est inclus. Depuis l'Union Européenne/DOM, les appels et SMS/MMS sont illimités. 100 Go cloud sont inclus. Au-delà de leur limite en data (1Go, 70 Go, 100 Go, 130 €), les rechargements à 2€ sont possibles jusqu'à 4 recharges maximum puis l'usage internet est bloqué.

Forfait 100 Go + iPhone 8

Par ailleurs jusqu'au 11 octobre 2021, Red by SFR propose un forfait 100 Go au tarif de 15 € par mois comprenant 13 Go d'internet depuis l'Union Européenne et les DOM. Cette offre inclut un iPhone 8 reconditionné d'une valeur de 180 €. Le mobile est débloqué tout opérateur avec une garantie de 24 mois. Ce forfait s'accompagne d'un engagement de 24 mois à la différence des autres forfaits sans engagement.