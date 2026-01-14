14 janvier 2026 à 00h00 par La rédaction

nPerf couronne une nouvelle fois Bouygues Telecom pour ses performances sur le fixe et le Wi-Fi

Si la bataille des réseaux télécoms se joue souvent sur le terrain du mobile, l’édition 2025 du baromètre nPerf rappelle que l’Internet fixe et le Wi-Fi restent des piliers essentiels de l’expérience numérique des Français. Télétravail, streaming 4K, cloud gaming, visioconférences ou usages multi-écrans : la qualité de la connexion domestique n’a jamais été aussi stratégique. Et sur ce terrain, Bouygues Telecom confirme une domination désormais bien installée.

Selon les mesures réalisées tout au long de l’année par nPerf, l’opérateur conserve en 2025 sa première place sur l’Internet fixe pour la troisième année consécutive et s’impose pour la septième fois d’affilée comme le meilleur réseau Wi-Fi en France. Une performance qui s’appuie sur des résultats solides et homogènes, couvrant l’ensemble des indicateurs clés de l’expérience utilisateur.

Une méthodologie fondée sur l’usage réel

Le baromètre nPerf repose sur plus d’un million de tests réalisés par les utilisateurs eux-mêmes, via l’application et les outils nPerf, sur l’ensemble du territoire. Contrairement aux mesures théoriques ou aux annonces commerciales, ces tests reflètent l’expérience réelle des abonnés, dans leurs conditions d’utilisation quotidiennes.

Les indicateurs pris en compte sont le débit descendant et montant, la latence, la navigation web et le streaming vidéo. Ensemble, ils permettent d’évaluer non seulement la vitesse brute, mais aussi le confort global d’utilisation, un critère devenu central à l’heure des usages simultanés au sein des foyers.

Bouygues Telecom, leader incontesté sur l’Internet fixe

Sur l’Internet fixe, Bouygues Telecom s’impose une nouvelle fois comme la référence du marché. L’opérateur affiche un débit descendant moyen de 491 Mb/s, devançant Free (451 Mb/s), Orange (425 Mb/s) et SFR (340 Mb/s). Ces performances traduisent une excellente capacité à absorber les usages intensifs, qu’il s’agisse de streaming vidéo en haute définition, de téléchargements volumineux ou de connexions simultanées.

En débit montant, un critère crucial pour le télétravail, le cloud et les créateurs de contenus, Bouygues Telecom creuse également l’écart avec 371 Mb/s, contre environ 325 Mb/s pour Free et Orange, et 267 Mb/s pour SFR. Cette supériorité en upload garantit une meilleure stabilité lors des envois de fichiers lourds, des visioconférences ou des sauvegardes en ligne.

La latence moyenne, autre indicateur clé du confort d’utilisation, place également Bouygues en tête avec 12,31 ms, devant Orange (14,55 ms), SFR (15,34 ms) et Free (15,54 ms). Une faible latence qui profite directement aux usages sensibles aux délais de transmission, comme le gaming en ligne ou les appels vidéo.

Une expérience Wi-Fi toujours au sommet

Au-delà de la connexion filaire, le Wi-Fi reste le maillon décisif de l’expérience Internet à domicile. Sur ce terrain, Bouygues Telecom confirme son avance avec un score global de 162 219 points, conservant la première place du classement Wi-Fi nPerf pour la septième année consécutive.

L’opérateur se distingue en dominant l’ensemble des indicateurs mesurés. Le débit descendant atteint 455 Mb/s, le débit montant 348 Mb/s, tandis que la latence s’établit à seulement 11,81 ms. À cela s’ajoutent d’excellents résultats en navigation web et en streaming vidéo, notamment sur YouTube, avec une fluidité et une rapidité de chargement supérieures à celles de ses concurrents.

Derrière Bouygues, Orange se classe deuxième avec 154 599 points, suivi de Free (148 077 points) et de SFR (147 057 points). Si Free affiche parfois des débits légèrement supérieurs à Orange, l’écart reste peu perceptible à l’usage. Orange, de son côté, compense par un confort d’utilisation plus homogène, illustrant bien la différence entre vitesse maximale et qualité globale de l’expérience.

Un marché en forte progression technologique

L’année 2025 a été marquée par une intensification des investissements sur l’Internet fixe, notamment avec la généralisation de la fibre et le déploiement de nouvelles box compatibles Wi-Fi 7. Ces évolutions se traduisent par des gains significatifs sur l’ensemble du marché, avec une hausse moyenne de 25 % des débits descendants, de 26 % des débits montants et une baisse de 9 % de la latence.

Dans ce contexte très concurrentiel, Bouygues Telecom parvient à maintenir une avance stable sur l’ensemble des indicateurs, là où ses concurrents progressent de manière plus ciblée. Orange conserve une position solide et équilibrée, Free mise sur des débits élevés, tandis que SFR améliore progressivement la qualité globale de son réseau.

Une domination qui dépasse le simple critère de vitesse

Au-delà des chiffres, les résultats du baromètre nPerf 2025 soulignent une tendance de fond : la performance d’un réseau ne se résume plus à un débit maximal. La régularité, la latence, la stabilité du Wi-Fi et la capacité à gérer des usages multiples sont devenues déterminantes.

En combinant débits élevés, faible latence et excellente qualité Wi-Fi, Bouygues Telecom propose une expérience particulièrement adaptée aux usages modernes, du télétravail intensif au streaming en très haute définition, en passant par le gaming et le multi-écrans.

En conservant la première place sur l’Internet fixe et le Wi-Fi, Bouygues Telecom confirme son statut d’opérateur de référence pour les usages à domicile. Télétravail, streaming, gaming, maison connectée ou multi-écrans : les performances mesurées traduisent une capacité à répondre aux besoins actuels et futurs des foyers français.

Ces résultats viennent également renforcer la crédibilité de l’opérateur sur l’ensemble de son offre, en cohérence avec ses performances observées sur le mobile. Une dynamique qui confirme que, en 2025, la bataille du fixe ne se joue plus seulement sur les débits, mais sur l’expérience globale.