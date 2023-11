29 novembre 2023 à 00h15 par La rédaction

NRJ Mobile : 2 mois offerts sur les forfaits 20 et 60 Go

NRJ Mobile offre deux mois d'abonnement sur les formules sans engagement 20 Go à 7,99 € par mois et 60 Go pour 9,99 €.

Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine. Les appels sont limités à 3 heures maximum par appel avec 129 destinataires différents max/mois en France métropolitaine,

8 Go sont utilisables en Europe et DOM pour le forfait 20 Go et une enveloppe de 10 Go pour le forfait 60 Go. Les appels et SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine.

Cette offre est sans engagement de durée et elle est résiliable à tout moment. La carte SIM pour activer la ligne est facturée 10 €.