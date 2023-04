27 avril 2023 à 00h15 par La rédaction | 27 avril 2023 à 09h47

NRJ Mobile : trois forfaits 30 Go, 100 Go et 150 Go en promotion

NRJ Mobile propose trois nouveaux forfaits en promotion avec une enveloppe web 30 Go, 100 Go et 150 Go.

Forfait NRJ Mobile 30 Go à 6,99 € par mois

Le forfait est à 6,99 € comprenant une enveloppe Web de 30 Go en 4G/4G+ en France métropolitaine. 8 Go sont utilisables en Europe et DOM. Les appels et SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine.

Forfait NRJ Mobile 100 Go à 9,99 € par mois

Le forfait est à 9,99 € comprenant une enveloppe Web de 100 Go en 4G/4G+ en France métropolitaine. 10 Go sont utilisables en Europe et DOM. Les appels et SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine.

Forfait NRJ Mobile 150 Go à 12,99 € par mois

Le forfait est à 12,99 € comprenant une enveloppe Web de 150 Go en 4G/4G+ en France métropolitaine. 21 Go sont utilisables en Europe et DOM. Les appels et SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine.

Ces offres sont sans engagement de durée et sont résiliables à tout moment. La carte SIM pour activer la ligne est facturée 10 €.

Accéder aux offres promotionnelles des opérateurs