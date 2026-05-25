25 mai 2026 à 00h00 par Philippe

nubia Air Pro : le smartphone ultra-fin qui veut réconcilier finesse, autonomie et robustesse

Avec son Air Pro, la marque chinoise nubia tente de bousculer un marché où les smartphones ultra-fins ont jusqu’ici surtout multiplié les concessions. Après les difficultés rencontrées par les modèles premium très minces de Apple et Samsung, souvent critiqués pour leur autonomie limitée ou leurs tarifs élevés, le constructeur du groupe ZTE adopte une stratégie différente : proposer un appareil particulièrement fin, mais à un prix beaucoup plus accessible, sans sacrifier les éléments essentiels attendus en 2026.

Commercialisé à partir de 449 euros en Europe dès le mois de mai 2026, le nubia Air Pro se positionne comme un smartphone pensé pour les utilisateurs actifs, mêlant design soigné, résistance poussée, autonomie généreuse et fonctionnalités sportives. Une approche qui tranche avec celle des flagships ultra-premium du marché.

Un smartphone de seulement 5,99 mm… sans renoncer à la batterie

L’argument principal du nubia Air Pro tient évidemment dans son design. Avec seulement 5,99 mm d’épaisseur pour 172 grammes, le smartphone se classe parmi les appareils les plus fins du marché actuel. Pourtant, contrairement à plusieurs concurrents récents, nubia affirme avoir évité le principal compromis généralement associé à cette catégorie : la réduction drastique de la batterie.

Pour y parvenir, la marque utilise une batterie silicium-carbone de 5 000 mAh, une technologie désormais adoptée par plusieurs fabricants chinois afin d’augmenter la densité énergétique sans épaissir les appareils. Ce choix permet au Air Pro d’embarquer une capacité comparable à celle de nombreux smartphones plus imposants.

Le téléphone prend également en charge la charge rapide 45 W, la charge inversée 10 W ainsi qu’un mode bypass destiné à limiter la chauffe lors des longues sessions de jeu ou d’utilisation intensive. Une fonction encore relativement rare dans cette gamme tarifaire.

Une robustesse rarement vue sur un smartphone aussi fin

L’autre surprise du nubia Air Pro concerne sa résistance. Là où les smartphones ultra-fins sont souvent perçus comme fragiles, nubia mise au contraire sur une protection particulièrement avancée.

Le smartphone cumule les certifications IP68, IP69 et IP69K. Dans les faits, cela signifie qu’il résiste non seulement à l’immersion dans l’eau et à la poussière, mais aussi aux jets d’eau à haute pression et à haute température. La certification IP69K, généralement réservée à des équipements industriels, reste encore très rare dans l’univers des smartphones grand public.

Cette protection renforcée ouvre notamment la porte à des usages plus extrêmes, comme la photographie sous-marine ou l’utilisation dans des environnements difficiles. Le constructeur évoque clairement un appareil pensé pour accompagner les activités sportives et outdoor.

Le châssis repose sur un cadre en alliage d’aluminium haute résistance associé à un verre renforcé afin de mieux absorber les chocs du quotidien.

Un smartphone pensé pour le sport et les activités extérieures

nubia cherche également à différencier son appareil grâce à une approche davantage tournée vers le lifestyle sportif. Le Air Pro intègre ainsi un bouton physique dédié baptisé « Motion Key ».

Une simple pression permet d’activer un mode Sport donnant un accès rapide aux applications de fitness ainsi qu’aux statistiques d’entraînement en temps réel. L’objectif est de simplifier l’utilisation du smartphone pendant une séance de course, de vélo ou de randonnée.

La marque pousse encore plus loin cette logique avec une boîte à outils outdoor intégrée comprenant plusieurs fonctions pratiques :

altimètre ;

boussole ;

fil à plomb ;

rapporteur ;

alarme sonore haute puissance ;

lampe torche avec flash stroboscopique.



Cette dernière fonction vise notamment à améliorer la sécurité lors des activités nocturnes ou des sorties isolées. nubia propose également un brassard sportif vendu séparément afin de transformer le smartphone en véritable compagnon d’entraînement.

Un capteur 108 mégapixels orienté action

La photographie occupe également une place importante dans la proposition du constructeur. Le nubia Air Pro embarque un capteur principal de 108 mégapixels accompagné de fonctions spécialement pensées pour capturer des scènes rapides.

Le smartphone propose notamment :

un mode Quick Snap pour les prises instantanées ;

un mode rafale ;

un mode ralenti.

L’objectif affiché est clairement de séduire les utilisateurs adeptes de sport, de voyage ou de contenus dynamiques pour les réseaux sociaux.

À l’avant, la caméra selfie de 32 mégapixels promet de meilleures performances en basse lumière ainsi qu’un niveau de détail élevé pour les appels vidéo et les autoportraits.

Un écran AMOLED très lumineux

En façade, le nubia Air Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,77 pouces affichant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité maximale annoncée atteint 4 500 nits, un chiffre particulièrement élevé qui devrait permettre une bonne lisibilité même en plein soleil.

Deux haut-parleurs stéréo viennent compléter l’expérience multimédia.

Sous le capot, le smartphone repose sur un processeur octa-core gravé en 6 nm. nubia ne vise pas ici le très haut de gamme absolu, mais plutôt un équilibre entre performances, autonomie et maîtrise des coûts. Le modèle embarque jusqu’à 20 Go de RAM dynamique (8 Go physiques + 12 Go virtuels) et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 2.2.

Dans les faits, les performances devraient suffire largement pour les usages quotidiens, le multitâche, le streaming ou le jeu occasionnel, même si l’appareil reste logiquement en retrait face aux smartphones équipés des dernières puces premium.

Une forte présence de l’intelligence artificielle

Comme la majorité des smartphones lancés en 2026, le nubia Air Pro mise aussi fortement sur l’intelligence artificielle.

Le constructeur intègre plusieurs fonctions IA :

assistant virtuel intelligent ;

outils de retouche photo ;

suppression d’objets ;

détourage automatique ;

agrandissement d’image ;

génération créative ;

aide à la rédaction et à la traduction de texte.



Ces fonctionnalités viennent renforcer l’orientation grand public et lifestyle du produit, avec une volonté affichée de simplifier les usages quotidiens.

Quelques compromis malgré tout

Malgré une fiche technique globalement séduisante au regard du prix, certains choix techniques risquent toutefois de faire débat.

Le port USB-C reste limité à la norme USB 2.0, ce qui réduit les vitesses de transfert de fichiers. Un point qui peut devenir frustrant pour les utilisateurs manipulant régulièrement des vidéos lourdes ou des photos haute résolution.

Le smartphone se limite également au Wi-Fi 5, sans compatibilité Wi-Fi 6, alors que cette norme est désormais largement démocratisée, y compris sur certains modèles plus abordables.

Ces concessions montrent que nubia a privilégié certains éléments clés comme la finesse, la batterie et la robustesse plutôt qu’une fiche technique entièrement premium.

Un pari différent face aux géants du secteur

Là où certains constructeurs ont tenté de vendre l’ultra-finesse comme un produit de luxe à plus de 1 200 euros, nubia adopte une approche plus pragmatique. Le Air Pro cherche avant tout à répondre à une frustration fréquente du marché : devoir choisir entre design, autonomie et résistance.

Avec son positionnement tarifaire agressif, ses certifications très rares dans cette catégorie et sa batterie de 5 000 mAh malgré seulement 5,99 mm d’épaisseur, le nubia Air Pro pourrait bien devenir l’un des smartphones les plus atypiques de cette année 2026.

Le smartphone sera disponible en deux coloris, Prime Black et Aero White, avant un déploiement progressif en Europe puis en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et au Moyen-Orient.