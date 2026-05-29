29 mai 2026 à 00h00 par Philippe

nubia Neo 5 GT : un smartphone gaming conçu pour les longues sessions sans surchauffe

Avec le Neo 5 GT, nubia entend bien se faire une place sur le marché très concurrentiel du gaming mobile. Présenté lors du Mobile World Congress 2026, le nouveau smartphone de la marque chinoise arrive officiellement en France avec une promesse claire : proposer une expérience orientée e-sport à un tarif contenu, tout en introduisant une caractéristique encore rare dans cette gamme de prix, un véritable ventilateur de refroidissement actif intégré.

Affiché à partir de 399 euros, le nubia Neo 5 GT vise directement les jeunes joueurs et la génération Z, avec une fiche technique pensée avant tout pour le jeu mobile intensif, mais aussi un design futuriste particulièrement marqué.

Un smartphone gaming qui veut résoudre le problème de la chauffe

Le principal argument du nubia Neo 5 GT repose sur son système de refroidissement. Là où la majorité des smartphones misent uniquement sur des chambres à vapeur et des plaques de dissipation thermique passives, nubia adopte ici une solution plus ambitieuse avec un ventilateur actif intégré au châssis.

La marque explique avoir conçu un système baptisé « Through-Flow Duct Design », capable de faire circuler l’air directement vers les composants critiques comme le processeur ou la batterie afin de limiter la montée en température durant les longues sessions de jeu. L’ensemble est associé à une large surface de dissipation thermique de 29 508 mm².

Cette approche vise surtout à maintenir des performances stables sur la durée, un point souvent problématique sur mobile lorsque les températures augmentent et provoquent une baisse automatique des fréquences du processeur.

Le smartphone embarque un processeur MediaTek D7400 gravé en 4 nm, épaulé par de la mémoire LPDDR Max à 6400 Mbps et le moteur logiciel NeoTurbo Engine chargé d’optimiser les performances en temps réel.

nubia met également en avant plusieurs certifications gaming avec une compatibilité annoncée en 120 FPS sur Garena Free Fire et Mobile Legends: Bang Bang, ainsi qu’en 90 FPS sur Delta Force.

Une orientation e-sport assumée

Au-delà de la puissance brute, le Neo 5 GT multiplie les éléments inspirés des consoles et des smartphones gaming premium.

Le constructeur intègre notamment les gâchettes tactiles Neo Triggers 5.0 avec un taux d’échantillonnage de 550 Hz et une latence annoncée sous les 5,5 ms. L’objectif est de proposer des contrôles plus rapides et plus précis dans les FPS et les MOBA compétitifs.

Le smartphone bénéficie aussi d’un taux d’échantillonnage tactile instantané de 3049 Hz ainsi que de l’algorithme Magic Touch 3.0, conçu pour maintenir une bonne précision même avec les doigts humides ou gras, une situation fréquente lors des longues sessions de jeu sur mobile.

nubia ajoute également une antenne gaming 360° destinée à améliorer la stabilité réseau, quelle que soit la position des mains sur l’appareil.

L’intelligence artificielle au service des joueurs

Comme la majorité des constructeurs en 2026, nubia mise fortement sur l’intelligence artificielle. Ici, l’IA ne se limite pas à la photo ou à la productivité : elle est aussi pensée pour le gaming.

Le Neo 5 GT embarque AI Game Space 5.0, une interface centralisant les paramètres de performance, les outils de monitoring et différentes optimisations dédiées aux jeux.

L’assistant AI Copilot Demi 2.0 apporte quant à lui des conseils en temps réel, des informations liées aux FPS et aux MOBA ou encore des réponses instantanées sur certaines mécaniques de gameplay. La fonction Demi Auto-Chat peut également gérer automatiquement certains messages afin de permettre au joueur de rester concentré pendant une partie.

En parallèle, le smartphone intègre plusieurs fonctions IA plus classiques comme AI Translate, AI Memory, AI Scam Alert ou encore des outils de génération de texte et d’image.

Un écran AMOLED 144 Hz particulièrement lumineux

Le nubia Neo 5 GT mise également sur une expérience visuelle haut de gamme avec un écran AMOLED 1,5K de 6,8 pouces capable d’atteindre 144 Hz.

La marque annonce une luminosité maximale de 4 500 nits, un chiffre particulièrement élevé qui doit permettre une bonne lisibilité en extérieur. L’écran bénéficie aussi d’une certification SGS Eye Care afin de limiter la fatigue visuelle lors des longues sessions de jeu.

L’immersion sonore n’est pas oubliée avec des haut-parleurs stéréo compatibles DTS:X Ultra, un moteur linéaire sur l’axe X pour les vibrations haptiques ainsi qu’un système d’effets lumineux dynamiques Eagle Eye accompagné d’un rétroéclairage RGB autour du ventilateur.

Une autonomie pensée pour les longues sessions

Côté batterie, nubia intègre une capacité de 6 210 mAh avec une architecture double cellule et une compatibilité charge rapide jusqu’à 80W, limitée à 45W Power Delivery sur le marché européen.

Le constructeur met aussi en avant plusieurs fonctions dédiées aux joueurs, dont un mode « Extrême 5 % » permettant de prolonger l’utilisation malgré un niveau de batterie critique.

La fonction Bypass Charging apparaît surtout comme l’un des éléments les plus intéressants pour le gaming intensif. Elle permet d’alimenter directement le smartphone via le chargeur sans solliciter en permanence la batterie, ce qui réduit la chauffe et l’usure pendant les longues parties.

Deux versions pour deux profils de joueurs

Le nubia Neo 5 GT sera commercialisé en France en deux déclinaisons.

La première, baptisée Normal Back Cover, embarque 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Elle vise les joueurs recherchant un smartphone polyvalent mais orienté gaming.

La seconde, Gaming Back Cover, pousse la mémoire à 12 Go de RAM pour 256 Go de stockage et adopte un design arrière plus agressif destiné aux utilisateurs les plus exigeants et aux amateurs d’e-sport mobile.

Les deux modèles conservent néanmoins les principaux arguments du Neo 5 GT : ventilateur actif intégré, gâchettes gaming, écran AMOLED 144 Hz, grosse batterie et fonctionnalités IA dédiées au jeu.