07 janvier 2022 à 00h15 par Philippe

Nxtwear Air : TCL dévoile ses lunettes connectées qui projettent un écran jusqu'à 140 pouces

Lors du CES 2022, TCL a présenté ses nouvelles lunettes à écran portables. Baptisée NXTWEAR AIR, elles sont la deuxième génération de lunettes à écran portables tout en mettant l'accent sur le confort et le style. TCL avait déjà présenté une première génération de lunettes l'année dernière : les NXTWEAR G qui étaient quant à elles assez massives et peu esthétique.

Ce nouveau modèle de lunettes connectées équipées d'écrans est capable d'afficher de multiples informations. Avec deux écrans Micro OLED 1080p, les TCL NXTWEAR AIR offrent de nombreux détails avec des couleurs vives, des ombres et des noirs plus profonds. Elles créent également un environnement de visionnage vaste et immersif, égalant un écran de 140 pouces, à 4 mètres de distance, comme dans une salle de cinéma.

Leur résolution de 47 pixels par degré signifie que les TCL NXTWEAR AIR offrent également un niveau de clarté semblable à celui du cinéma, et, avec deux haut-parleurs, elles lisent l'audio stéréo pour les effets spatiaux. Pour une visualisation plus privée, il est possible de se connecter à ses propres écouteurs (filaires ou sans fil).

Compte tenu du besoin accru de travail à distance, les NXTWEAR AIR peuvent endosser le rôle d'un deuxième écran. Elles peuvent devenir très pratiques pour les professionnels et les étudiants lorsqu'elles sont associées à un ordinateur portable, alors qu'il n'y a pas toujours la place pour un grand écran à la maison. C'est aussi une façon de travailler en privée pour la gestion de projets sensibles, en public ou pendant en déplacement.

Grâce à la connexion Type-C, les NXTWEAR AIR sont également compatibles avec une large gamme de smartphones (plus de 100), prenant en charge la connectivité plug-and-play sans batterie, et fonctionnent également avec de nombreux ordinateurs portables et tablettes. Elles pèsent 75 grammes et sont livrées avec deux verres interchangeables.

Avec l'arrivée prochaine de ses NXTWEAR AIR, le groupe chinois relève donc un nouveau pari dans la bataille qui se joue en coulisse avec Facebook et Apple dans le domaine des lunettes de réalité virtuelle et augmentée.