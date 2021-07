16 juillet 2021 à 06h40 par Philippe | 16 juillet 2021 à 07h29

One Compagnon, un assistant qui facilite le quotidien des personnes en situation de handicap

Wiidii, qui est une entreprise spécialisée dans l'assistance personnelle, lance une nouvelle application entièrement dédiée aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants. Baptisée One Compagnon, l'application a pour but de faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap en prenant en charge, pour elles, tous types de démarche : prise de rendez-vous médicaux, réservation de transports, démarches administratives, achat en ligne, etc.

L'utilisateur y dépose l'ensemble des tâches qu'il souhaite déléguer à son assistant qui prend ensuite le relai. Pour cela, Wiidii a développé une technologie qui se charge de simplifier et automatiser les actions manuelles et chronophages telles que la qualification du besoin de l'utilisateur, les recherches, les suggestions de résultats et de dialogues. Les aidants interviennent là où eux seuls ont la compétence pour le faire : garantir la qualité d'accompagnement, finaliser une tâche telle qu'un achat en ligne ou une prise de rendez-vous par téléphone. Les " compagnons " Wiidii sont disponibles 24h/24 et 7j/7.

L'application permet de passer les appels pour contacter par exemple un médecin, un prestataire ou un service client. L'application donne aussi la possibilité d'organiser les déplacements, de vérifier l'accessibilité d'un lieu et de réserver.

L'application One Compagnon est disponible sur l'App Store et Google Play pour 4,99€/mois. L'abonnement est sans engagement et chaque nouvel utilisateur bénéficie d'une période d'essai gratuite d'un mois, afin de s'assurer que l'assistant répond à ses attentes.