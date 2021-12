03 décembre 2021 à 00h30 par Philippe

One UI 4 sous Android 12, est disponible en France sur les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra

L'interface One UI 4 de Samsung, qui est basée sur Android 12, a débuté en France sur les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra.

L'écosystème Galaxy entièrement personnalisable

Grâce aux nouvelles palettes de couleurs, il est désormais possible de modifier l'aspect de l'écran d'accueil, des icônes, du menu, mais également des touches et de l'arrière-plan. Disponibles directement à partir du clavier, les utilisateurs peuvent utiliser une plus grande variété de fonctionnalités d'emoji, de GIF et de stickers.

Une interface sécurisée

Avec One UI 4, Samsung propose les dernières fonctionnalités de confidentialité et de sécurité, pour permettre aux utilisateurs de choisir exactement ce qu'ils souhaitent partager ou garder privé. Ils peuvent ainsi être avertis lorsqu'une application accède à la caméra ou au micro du produit, ou encore accéder à un nouveau tableau de bord dédié à confidentialité. Pratique, il rassemble tous les paramètres et commandes en un seul endroit facilement accessible.

Pour l'instant, One UI 4 est disponible sur les Galaxy S21 et sera ensuite déployée sur les versions antérieures de Galaxy Z, Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A et Galaxy Tab.

Une mise à jour logicielle concernant les Galaxy Watch permettra à leurs utilisateurs de profiter de fonctionnalités bien-être avancées et de nouveaux cadrans pour personnaliser leur montre.