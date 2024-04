08 avril 2024 à 00h15 par La rédaction

One UI 6 : Samsung étend l'intelligence artificielle à ses appareils phares de 2023

Après avoir mis en avant les capacités de Galaxy AI sur ses derniers smartphones S24, Samsung vient d'étendre cette technologie à un plus grand nombre d'appareils.

En effet, Samsung a annoncé une mise à jour majeure pour ses appareils phares de l'année dernière (série S23, le S23 FE, le Z Flip 5, le Z Fold 5, et la série Tab S9). Cette mise à jour, baptisée One UI 6, apporte une série de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle (IA) qui visent à améliorer l'expérience utilisateur.

Parmi les fonctionnalités, on retrouve la traduction Instantanée brise les barrières linguistiques lors de vos appels téléphoniques en traduisant instantanément les paroles de vos interlocuteurs.

Effectuer une recherche devient plus simple, cette fonction permet de lancer une recherche Google à partir d'une image sélectionnée sur l'écran d'un smartphone.

Assistant Notes et Assistant Retranscription permet de mieux accompagner les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes. Avec Assistant Notes, il est plus facile de résumer et de traduire les notes en quelques clics. Assistant Retranscription, quant à lui, génère des résumés et traductions des réunions à partir d'un simple enregistrement audio.

De plus, cette mise à jour offre de nouveaux outils pour les photos. Retouches Génératives permet d'améliorer les clichés après la prise de vue, tandis que la Suggestion des retouches vous guide pour des retouches rapides et faciles.