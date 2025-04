02 avril 2025 à 00h00 par La rédaction

One UI 7 arrive le 7 avril : Découvrez les nouveautés de la mise à jour Samsung

Samsung Electronics a annoncé officiellement le lancement de One UI 7 à partir du 7 avril, marquant une étape importante dans l'évolution de l'expérience utilisateur des appareils Galaxy. Cette mise à jour, qui sera initialement déployée sur les séries Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 avant de s'étendre à d'autres smartphones et tablettes Galaxy, introduit un design repensé et de nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle.

Un design audacieux et une personnalisation améliorée

One UI 7 propose une interface plus épurée, fluide et intuitive, permettant aux utilisateurs de personnaliser davantage leur expérience mobile. L'écran d'accueil a été simplifié, les widgets ont été repensés et l'écran de verrouillage a été retravaillé pour offrir une navigation plus intuitive.

L'une des nouveautés phares est la Now Bar, qui permet d'afficher des mises à jour en temps réel sur l'écran de verrouillage. Par exemple, lors d'une séance de jogging, les utilisateurs peuvent suivre leur progression et contrôler leur musique d'un simple balayage, sans avoir à déverrouiller leur appareil.

L'intelligence artificielle au service des utilisateurs

One UI 7 intègre plusieurs nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA, simplifiant les tâches quotidiennes et stimulant la créativité. Parmi ces innovations, on retrouve :

AI Select : une fonctionnalité contextuelle qui propose des recommandations et des actions adaptées à l'utilisation. Par exemple, il est possible de convertir une vidéo en GIF en un clic.

Writing Assist : un outil permettant de reformuler, résumer et formater automatiquement du texte.

Drawing Assist : une aide à la création graphique transformant un croquis en illustration précise.

Audio Eraser : une gomme audio avancée qui identifie et supprime les bruits parasites des enregistrements vidéo.

Une intégration avancée de Google Gemini

L'assistant vocal Google Gemini est désormais intégré plus en profondeur dans One UI 7. Il suffit d'appuyer longuement sur le bouton latéral et de formuler une requête en langage naturel, comme "Trouve des restaurants italiens avec terrasses acceptant les animaux de compagnie ", pour obtenir des recommandations instantanées.

De plus, la Recherche de Paramètres a été améliorée pour une navigation plus intuitive. Il est possible de dire "Mes yeux sont fatigués" pour que le système propose automatiquement des ajustements de luminosité ou l'activation du mode Confort visuel.

Disponibilité et compatibilité

Le déploiement de One UI 7 débutera le 7 avril et s'étendra progressivement à d'autres appareils Galaxy dans les semaines suivantes. Voici les modèles concernés :

Dès avril : Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6.

: Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6. Progressivement étendu aux : Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, ainsi que les séries Galaxy Tab S10 et Galaxy Tab S9.