19 décembre 2025 à 00h00 par La rédaction

One UI 8.5 : IA générative, interface repensée et sécurité renforcée pour les Galaxy

Samsung poursuit la transformation en profondeur de son écosystème logiciel. Avec One UI 8.5, actuellement dévoilée en version bêta, le constructeur coréen ne se contente plus d’ajouter des fonctionnalités à sa surcouche Android. Il affine sa vision, simplifie ses usages et renforce l’intégration de l’intelligence artificielle, tout en assumant des choix parfois clivants. Cette nouvelle version marque une étape stratégique pour les smartphones Galaxy, à la croisée de la productivité, de la création et de la protection des données.

Une interface repensée, plus fluide et visuellement assumée

Dès les premiers écrans, One UI 8.5 affiche ses ambitions. Samsung adopte une interface plus épurée, avec des effets de transparence accentués et une profondeur visuelle plus marquée. Les observateurs y verront une parenté évidente avec certaines tendances récemment popularisées par Apple, notamment autour des jeux de lumière et de superposition des éléments. Cette évolution graphique traduit un changement de cap : Samsung s’éloigne progressivement des codes Android traditionnels pour proposer une expérience plus universelle, plus douce et plus cohérente visuellement.

Ce lifting ne se limite pas à l’esthétique. La navigation gagne en réactivité, les animations sont plus discrètes et l’ensemble vise à réduire la charge cognitive pour l’utilisateur. Le pari est clair : offrir une interface plus lisible, capable de séduire aussi bien les nouveaux venus que les utilisateurs de longue date.

Simplification assumée des réglages et rationalisation des fonctions

Avec One UI 8.5, Samsung fait le choix de la sobriété fonctionnelle. Plusieurs paramètres jugés redondants ou peu utilisés disparaissent, au profit de menus allégés et mieux organisés. Cette démarche tranche avec la philosophie historique de la marque, longtemps connue pour la richesse parfois excessive, de ses options de personnalisation.

L’exemple le plus emblématique concerne Samsung Health. Les programmes d’entraînement stockés localement ne sont plus au cœur de l’expérience. Le service s’oriente désormais vers des contenus accessibles en streaming, nécessitant une connexion régulière. Ce changement reflète une volonté d’uniformiser les usages, mais il impose aussi de nouvelles contraintes, notamment pour les utilisateurs habitués à un fonctionnement hors ligne.

Galaxy AI s’impose comme le moteur central de l’expérience

Au cœur de One UI 8.5, l’intelligence artificielle prend une place structurante. Galaxy AI ne se limite plus à quelques outils isolés : elle irrigue désormais l’ensemble du système. Suggestions contextuelles, automatisation des tâches, optimisation des performances et adaptation aux habitudes de l’utilisateur deviennent des piliers de l’expérience logicielle.

Cette montée en puissance se traduit par une interface plus proactive, capable d’anticiper certains besoins et de réduire les manipulations répétitives. Samsung confirme ainsi sa stratégie : faire de l’IA un levier de confort quotidien plutôt qu’un simple argument marketing.

Photo Assist : la création visuelle sans rupture

La retouche photo bénéficie particulièrement de cette approche. Photo Assist évolue vers un flux de création continu, sans interruption. Les utilisateurs peuvent générer, modifier et transformer leurs images sans avoir à enregistrer chaque étape. Toutes les versions sont automatiquement conservées dans un historique, permettant de comparer les rendus et de revenir en arrière à tout moment.

La fusion d’images assistée par l’IA constitue l’une des nouveautés les plus marquantes. En quelques gestes, il devient possible de combiner plusieurs clichés, d’ajuster automatiquement la lumière, les couleurs ou le contraste, et de produire des compositions cohérentes sans recourir à une application tierce. Samsung démocratise ainsi des usages autrefois réservés aux outils professionnels.

Quick Share gagne en intelligence contextuelle

Le partage de fichiers progresse lui aussi. Quick Share est désormais capable d’identifier les personnes présentes sur une photo et de proposer automatiquement l’envoi aux contacts concernés. Cette évolution, discrète mais efficace, réduit les frictions dans les usages quotidiens et illustre la volonté de Samsung d’intégrer l’intelligence artificielle de manière pragmatique.

Audio Broadcast et Storage Share renforcent l’écosystème Galaxy

One UI 8.5 consolide également la connectivité entre appareils. Audio Broadcast s’appuie sur Auracast et le standard LE Audio pour diffuser du son vers plusieurs appareils compatibles à proximité. La nouveauté réside dans la possibilité de transmettre non seulement des contenus multimédias, mais aussi la voix de l’utilisateur via le microphone du smartphone. Une fonction pensée pour les visites guidées, les présentations ou les échanges collectifs.

Dans le même esprit, Storage Share renforce la continuité entre les écrans. Les fichiers stockés sur un smartphone Galaxy peuvent être consultés directement depuis une tablette, un PC ou même un téléviseur Samsung, sans transfert manuel. Cette navigation unifiée illustre la volonté du groupe de faire de son écosystème un environnement fluide et interconnecté.

Une sécurité renforcée face aux usages et aux risques actuels

Sur le terrain de la protection des données, Samsung muscle son dispositif. One UI 8.5 introduit un verrouillage automatique de l’appareil en cas de tentatives d’authentification répétées et infructueuses, qu’il s’agisse d’empreintes digitales, de codes PIN ou de mots de passe. La vérification de l’identité devient également obligatoire pour accéder à un plus grand nombre de paramètres sensibles.

La protection contre le vol est renforcée afin de sécuriser les données en cas de perte ou de tentative d’accès frauduleuse. Ces mesures traduisent une prise de conscience des enjeux actuels liés à la sécurité mobile, à l’heure où le smartphone concentre une part croissante de la vie numérique.

Une mise à jour qui redéfinit les usages quotidiens

One UI 8.5 ne fera pas l’unanimité. Les utilisateurs les plus attachés à la personnalisation avancée regretteront la disparition de certains réglages. D’autres, en revanche, salueront une expérience plus fluide, plus rapide et recentrée sur l’essentiel. Samsung assume ce virage, préférant la cohérence et l’efficacité à l’accumulation de fonctions.

Disponibilité et déploiement progressif

La version bêta de One UI 8.5 est accessible à partir du 8 décembre pour les utilisateurs de la série Galaxy S25 en Allemagne, en Inde, en Corée, en Pologne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, via l’application Samsung Members. Le calendrier précis du déploiement stable, notamment pour la Belgique et le reste de l’Europe, n’a pas encore été communiqué.

Avec One UI 8.5, Samsung confirme une orientation claire : simplifier l’expérience sans renoncer à l’innovation, tout en plaçant l’intelligence artificielle au cœur de ses choix logiciels. Une évolution qui pourrait bien redéfinir durablement la manière d’utiliser un smartphone Galaxy au quotidien.