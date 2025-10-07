07 octobre 2025 à 00h00 par La rédaction

OnePlus 15 : un lancement mondial avancé et un design "Sand Storm" inspiré de l'aéronautique

OnePlus bouscule son calendrier et prépare un lancement mondial anticipé pour son nouveau smartphone haut de gamme, le OnePlus 15. Attendu initialement pour le début de l’année prochaine, le flagship pourrait finalement être présenté à l’international le 13 novembre 2025, seulement quelques semaines après son dévoilement en Chine. Au programme : un design inédit “Sand Storm”, une technologie de fabrication inspirée de l’aéronautique et le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, le plus puissant du moment.

Un lancement mondial avancé, une stratégie inédite pour OnePlus

Selon plusieurs sources concordantes dont 91Mobiles et Pocket-lint, OnePlus aurait décidé d’accélérer la sortie mondiale de son futur fleuron. Le OnePlus 15 serait présenté simultanément en Inde et sur la scène internationale le 13 novembre, soit à peine deux semaines après la présentation chinoise prévue autour du 27 octobre.

Cette décision marque une rupture avec la stratégie habituelle du constructeur, qui réservait traditionnellement le lancement international à janvier, plusieurs mois après le marché domestique.

Un tel calendrier témoigne de la volonté de la marque de concurrencer frontalement Samsung, Xiaomi et Apple sur le segment premium dès la fin d’année, une période cruciale pour les ventes de smartphones.

Design “Sand Storm” : la technologie aérospatiale s’invite dans le smartphone

La grande nouveauté esthétique du OnePlus 15 sera sa version “Sand Storm”, une édition couleur dune inspirée des paysages désertiques. Derrière cette teinte inédite se cache une prouesse technologique : OnePlus introduit pour la première fois dans l’industrie du smartphone le procédé Micro-Arc Oxidation (MAO), issu du domaine aérospatial.

Ce traitement de surface, obtenu via un plasma à haute tension, dépose une fine couche céramique directement sur le cadre métallique. Résultat : un châssis 3,4 fois plus dur que l’aluminium et 1,3 fois plus résistant que le titane, tout en restant respectueux de l’environnement.

Le dos en fibre de verre ultra-léger vient renforcer la structure de l’appareil, alliant rigidité et confort d’usage tout en préservant une esthétique épurée et durable. Cette approche marque un tournant pour OnePlus, qui veut désormais combiner innovation matérielle et esthétique épurée, loin des effets tape-à-l’œil.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 : la promesse d’une puissance sans compromis

Sous le capot, le OnePlus 15 sera l’un des premiers smartphones au monde à embarquer la plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Présentée comme la puce Android de référence pour 2025, elle promet un bond significatif en matière de puissance, d’efficacité énergétique et d’intelligence artificielle.

OnePlus y associe son nouveau système de refroidissement interne, optimisé pour maintenir des performances maximales lors des sessions prolongées de jeu ou de capture vidéo. L’objectif affiché : offrir une expérience fluide et constante, sans surchauffe ni ralentissement.

Avec cette configuration, le OnePlus 15 pourrait rivaliser directement avec les Samsung Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra et même l’iPhone 17 Pro Max, les poids lourds du segment premium.

Un design repensé et une nouvelle identité visuelle

Le module photo carré marque une rupture avec les lignes circulaires des précédents modèles. Cette refonte visuelle incarne le nouveau langage de design de OnePlus, plus minimaliste et affirmé.

Autre changement majeur : le partenariat avec Hasselblad touche à sa fin, laissant la marque voler de ses propres ailes sur la partie photographique. Si les détails sur les capteurs restent encore secrets, OnePlus promet une évolution de deuxième génération sur tous les plans — puissance, intelligence, design et photo.

Côté écran, les premières fuites évoquent une dalle AMOLED 165 Hz aux bordures ultra fines de 1,15 mm, offrant une immersion totale et une réactivité sans faille.

Un tarif sous surveillance

La question du prix reste, comme souvent, au centre des attentes. D’après les informations circulant en Inde, le OnePlus 15 serait commercialisé à environ 700 à 800 euros.

Si cette estimation se confirme, elle placerait le modèle légèrement en dessous du tarif de lancement du OnePlus 13 (autour de 850 euros), suggérant une stratégie de prix agressive pour conquérir de nouveaux marchés sans rogner sur la qualité.