31 janvier 2020 à 06h00 par Philippe

OnePlus fait son enquête sur les effets de la lumière bleue depuis nos écrans de smartphone

Crédit Photo : Renegade Tribune

Le fabricant chinois OnePlus a mené une étude auprès de 9 000 Européens afin de mieux comprendre l'usage de l'écran d'un smartphone. Au-delà du fait que les Européens passent beaucoup de temps à scroller à travers leurs applications et notamment les réseaux sociaux (33 % des français utilisent majoritairement YouTube), l'étude révèle que l'action de scroller se fait généralement en parallèle d'une autre activité.

Ainsi, 47,5 % des Européens utilisent leur smartphone devant la télévision. D'autres l'utilisent au lit, empêchant ainsi la sensation de fatigue et donc un retard du sommeil, mais aussi au travail ou à l'école, entraînant la multiplication des écrans. En résulte une fatigue visuelle que 30 % des français reconnaissent, et spécialement au moment de dormir puisque plus de 80 % des 18-34 ans sondés disent avoir du mal à dormir à cause du temps passé sur leur smartphone.

Afin d'éviter ces impacts négatifs sur notre santé, les fabricants devront peut être à l'avenir concevoir des smartphones capables d'ajuster automatiquement leur affichage en fonction de la durée d'utilisation. En attendant, les utilisateurs sont invités à adopter quelques réflexes comme veiller à configurer la luminosité de leur appareil et porter des lunettes filtrant la lumière bleue afin de protéger la rétine.