30 mars 2023 à 02h00 par Philippe

OnePlus et Oppo, ont-ils vraiment l'intention de quitter la France et l'Europe ?

Après avoir réalisé de nombreux efforts pour conquérir le marché européen, OnePlus et Oppo pourraient ne plus vendre leurs smartphones sur les principaux pays européens.

Une fuite qui est intervenue plusieurs semaines après le lancement du OnePlus 11 et de la présentation de l'Oppo Find X6 Pro.

Pour l'instant, il semblerait que l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas n'auront plus accès aux appareils OnePlus et Oppo dans un avenir proche.

Selon Max Jambor, journaliste allemand pour All About Samsung, Oppo et OnePlus se retireraient du Royaume-Uni, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la France à cause d'un conflit entre Nokia, Oppo et OnePlus, car ces deux entités appartiennent à BBK Electronics qui est une multinationale chinoise.

Confirmed by the one and only Max Jambor + Netherlands is also affected, that leaves basically the Spanish and Swiss market left for OPPO in Europe. https://t.co/QVwfbKg7OC — SnoopyTech (@_snoopytech_) March 27, 2023

Un problème de licence

L'entreprise finlandaise Nokia, détient de nombreux brevets sur technologie 5G. Ce qui cause des problèmes à ces fabricants chinois de smartphones Oppo et OnePlus utilisant cette technologie 5G.

Oppo et Nokia se sont opposés sur cette technologie Outre-Rhin. En juillet de l'année dernière, un tribunal allemand avait jugé que les marques Oppo et OnePlus utilisaient la technologie 5G de Nokia sans droits de licence.

La victoire du finlandais Nokia a dû contraindre la marque chinoise de retirer ses produits du marché allemand. Ce tribunal leur a demandé de trouver une solution pour utiliser cette technologie, sous peine de ne plus pouvoir vendre leurs smartphones. Au final, comme aucun accord n'a été trouvé, le tribunal allemand a donc interdit Oppo de vendre ses smartphones.

La crainte d'une extension de ce conflit aux autres pays européens pourrait donc justifier un retrait rapide de ces deux marques chinoises.

OnePlus et Oppo ont réagi aux rumeurs de départ du marché européen

Toutefois, les deux enseignes démentent la fermeture des branches européennes d'Oppo, et de OnePlus qui a d'ailleurs fait savoir qu'il ne se retirera pas de l'Europe et du Royaume-Uni afin de maintenir ses opérations sur les marchés locaux.

James Paterson, responsable mondial des relations publiques de OnePlus a également souligné que OnePlus allait investir en Europe afin de fournir des produits et des solutions plus innovants à ses utilisateurs. De son côté, Oppo a démenti les informations selon lesquelles l'entreprise quitterait les marchés britannique et européen.