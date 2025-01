09 janvier 2025 à 00h00 par La rédaction | 09 janvier 2025 à 09h34

OnePlus frappe fort avec ses nouveaux smartphones haut de gamme 13 et 13R

Le OnePlus 13 et 13R, la marque compte bien se positionner parmi les leaders du marché des smartphones haut de gamme, en proposant un appareil à la pointe de la technologie dès le premier trimestre 2025.

OnePlus 13

Sous son boîtier robuste se cache une configuration haut de gamme : un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, jusqu'à 24 Go de RAM et une batterie Silicon NanoStack de 6 000 mAh, le tout refroidi par des chambres à vapeur Dual Cryo-Velocity. Le OnePlus 13 est certifié IP68 et IP69, ce qui le protège de l'eau et de la poussière.

Ce modèle est doté d'un système triple caméra amélioré par le partenariat de OnePlus avec Hasselblad. Il comprend une caméra principale Sony LYT-808 de 50 MP, une caméra ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif 3x Triprism de 50 MP qui capture même des clichés à plus de 10x zoom grâce à sa fonction Téléobjectif IA. Parallèlement, le OnePlus 13 a également été optimisé pour prendre des clichés à haute vitesse grâce à son algorithme de double exposition, Clear Burst et le Mode Action pour aider à prendre des photos en mouvement rapide.

Sous Android 15 et Oxygen OS 15, le OnePlus 13 est équipé de tout ce dont vous avez besoin. Il dispose d'un déverrouillage rapide grâce à son lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, même avec les mains mouillées, et à la reconnaissance faciale. Vous pouvez utiliser deux cartes SIM ou une carte physique et une virtuelle. Bien qu'il n'y ait pas de port microSD ni de prise jack, il offre une charge sans fil rapide 50w.

Le OnePlus 13 propose également une gamme d'outils OnePlus AI grâce à OxygenOS 15, la dernière version du système d'exploitation de OnePlus. En plus de faciliter la recherche grâce à Circle to Search, la Recherche Intelligente et la Traduction IA, le OnePlus 13 peut également déployer une gamme d'outils d'imagerie comme AI Unblur, AI Detail Boost et AI Reflection Eraser pour améliorer encore les photos. OxygenOS 15 offre également une expérience utilisateur plus intelligente, plus fluide et plus légère avec d'innombrables ajustements et améliorations par rapport à OxygenOS 14.

Tout cela s'affiche sur un écran de 6,82 pouces QHD+ 120 Hz avec une résolution 3168 x1440 pixels.

Il possède la certification TÜV Rheinland Eye Care 4.0, et Aqua Touch 2.0 qui lui permet de détecter les contacts même à travers des résidus gras ou des gants en peau de mouton et en laine. Le OnePlus 13 est également certifié IP68 et IP69. Il a également reçu une certification SGS de fiabilité d'écran cinq étoiles, et a subi plusieurs tests de niveau militaire américain MIL-STD-810H.

Le OnePlus 13 prend en charge Beacon Link, une fonctionnalité utilisant la connectivité Bluetooth pour permettre à des appareils distants de jusqu'à 200 mètres de fonctionner comme des talkies-walkies, parfait pour les activités comme la randonnée où la connectivité réseau est limitée. Beacon Link sera également mis à jour à l'été 2025 pour permettre l'envoi de messages par Bluetooth.

Le OnePlus 13 se décline en trois coloris : Midnight Ocean, Black Eclipse et Arctic Dawn. Son prix est de 1029 € pour la version 256 Go et de 1179 € pour la version 512 Go.

OnePlus 13R

Le OnePlus 13R est équipé de la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3 et de 12 Go, le tout alimenté par une batterie de 6 000 mAh et protégé par une chambre à vapeur Dual Cryo-Velocity.

À l'avant, il dispose d'un écran plat ProXDR 1,5K de 6,78 pouces. Il a obtenu la certification TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 4.0 et intègre la technologie Aqua Touch 2.0. Il utilise également des algorithmes d'interpolation d'images pour booster les jeux 60 ips compatibles à 120 ips, offrant ainsi l'une des meilleures expériences de jeu pour des titres tels que PUBG Mobile.

Le système d'appareil photo du OnePlus 13R a également fait un bond en avant par rapport au OnePlus 12R. Sa caméra principale de 50 MP, équipée du nouveau capteur Sony LYT-700 et de l'OIS, excelle en basse lumière et intègre l'algorithme de double exposition pour les prises de vue en mouvement rapide. Elle est complétée par un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 2x pour des portraits nets et détaillés, et une caméra ultra grand-angle de 8 MP pour les scènes étendues.

Le OnePlus 13R est le premier appareil OnePlus à utiliser le nouveau Gorilla Glass 7i de Corning, conçu pour offrir une résistance supérieure aux rayures, à l'avant et à l'arrière. Le OnePlus 13R est également certifié IP65. Il possède également la même certification SGS de fiabilité d'écran cinq étoiles que le OnePlus 13 et a subi les tests de niveau militaire américain MIL-STD-810H. Le OnePlus 13R prend en charge Beacon Link.

Le OnePlus 13R est disponible en deux coloris: Nebula Noir et Astral Trail au prix de 769 € pour la version 256 Go.