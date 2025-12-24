24 décembre 2025 à 00h00 par Philippe

OnePlus lance la Watch Lite, sa montre connectée accessible avec 10 jours d'autonomie compatible iOS

Avec la Watch Lite, OnePlus élargit encore son écosystème de produits connectés en s’attaquant à un segment stratégique : celui des montres connectées accessibles, pensées pour le quotidien et compatibles aussi bien avec Android qu’avec iOS. Proposée à 179 euros, cette nouvelle smartwatch d’entrée de gamme entend séduire un public plus large en misant sur trois piliers majeurs : une autonomie généreuse, un design ultrafin et des fonctionnalités santé et sport complètes.

Un écran AMOLED ultra-lumineux dans un boîtier parmi les plus fins du marché

Dès le premier regard, la OnePlus Watch Lite se distingue par son design soigné et sa finesse remarquable. Avec seulement 8,9 mm d’épaisseur et un poids contenu de 35 grammes, elle s’impose comme la montre connectée la plus fine jamais conçue par OnePlus. Un parti pris assumé, qui vise à garantir un confort optimal, aussi bien pendant les séances de sport que lors du port prolongé au quotidien ou durant le sommeil.

La montre embarque un écran AMOLED rond de 1,46 pouce, capable d’atteindre une luminosité maximale de 3 000 nits en mode Sport, et environ 600 nits en usage standard. Une puissance d’affichage qui assure une lisibilité parfaite, même en plein soleil. La technologie Aqua Touch permet quant à elle de conserver un contrôle précis de l’interface, y compris avec des doigts humides, un atout appréciable pour les sportifs.

Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable 316L, reconnu pour sa robustesse et sa résistance à la corrosion, et décliné en deux finitions élégantes : acier argenté et acier noir. Les bracelets en fluoroélastomère assortis renforcent l’aspect premium de l’ensemble, tandis que plus de 350 cadrans permettent une personnalisation poussée de l’interface.

Santé et bien-être : un suivi complet en seulement 60 secondes

Positionnée comme une montre connectée essentielle, la OnePlus Watch Lite n’en fait pas moins l’impasse sur les fonctionnalités de suivi santé. Elle intègre un aperçu bien-être en 60 secondes, capable de fournir une vision synthétique de l’état de santé de l’utilisateur : fréquence cardiaque, qualité du sommeil et bien-être mental sont analysés en un temps record.

Cette approche est complétée par une fonction d’évaluation du corps et de l’esprit, qui apprend progressivement les habitudes de l’utilisateur afin d’estimer son niveau quotidien de stress et d’énergie. La montre surveille en continu l’activité physique, le repos et les variations de stress, et propose des alertes discrètes accompagnées de conseils pratiques pour encourager un mode de vie plus équilibré.

Les capteurs intégrés, dont un capteur cardiaque multi-canaux et un capteur SpO2, permettent un suivi fiable des indicateurs clés, tandis que le suivi du sommeil s’étend aux différentes phases nocturnes pour une analyse plus fine de la récupération.

Plus de 100 modes sportifs et un GPS double bande pour les entraînements exigeants

Côté sport, la OnePlus Watch Lite se montre particulièrement polyvalente. Elle propose plus de 100 modes d’entraînement, couvrant aussi bien les activités classiques que des disciplines plus spécifiques. Parmi eux, 12 modes sportifs professionnels sont mis en avant, comme la course à pied, le tennis, le badminton ou encore la corde à sauter.

Les coureurs bénéficient notamment d’une détection automatique du seuil lactique, une fonctionnalité avancée qui calcule des indicateurs de performance clés après chaque session. Ces données permettent d’affiner les entraînements et d’optimiser les efforts sur le long terme.

La montre est également équipée d’un GPS double bande (L1/L5), garantissant un positionnement plus précis, y compris dans des environnements complexes comme les zones urbaines denses. Une fonction de transmission du rythme cardiaque permet par ailleurs d’envoyer les données en temps réel vers des équipements de gym compatibles, renforçant l’intégration de la montre dans un écosystème sportif plus large.

Dix jours d’autonomie grâce à un système optimisé

L’un des arguments majeurs de la OnePlus Watch Lite réside dans son autonomie. En faisant le choix d’un système d’exploitation en temps réel (RTOS) optimisé, OnePlus s’éloigne volontairement de Wear OS afin de privilégier l’efficacité énergétique. Résultat : jusqu’à 10 jours d’autonomie annoncés sur une seule charge, une performance nettement supérieure à celle de nombreuses montres connectées concurrentes.

La charge rapide vient compléter cette endurance : seulement 10 minutes de recharge suffisent pour récupérer environ 24 heures d’utilisation, soit une journée complète. Un point particulièrement appréciable pour les utilisateurs pressés ou peu enclins à recharger leur montre quotidiennement.

Cette plateforme propriétaire implique toutefois certaines concessions, notamment l’impossibilité d’installer des applications tierces. Un compromis assumé par OnePlus, qui privilégie ici la simplicité, la fluidité et l’autonomie.

Une compatibilité étendue, y compris avec l’iPhone

Bonne surprise pour les utilisateurs Apple, la OnePlus Watch Lite est compatible avec iOS, un positionnement encore rare pour un constructeur Android sur ce segment de prix. La montre peut même être couplée simultanément à deux smartphones, qu’il s’agisse de deux appareils Android ou d’un duo Android et iPhone, garantissant la réception des notifications sans interruption.

Cette flexibilité renforce l’attrait de la Watch Lite pour les utilisateurs multi-appareils ou ceux envisageant un changement de smartphone à moyen terme.