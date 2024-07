17 juillet 2024 à 02h54 par La rédaction

OnePlus Nord 4 : un milieu de gamme qui a tout d'un grand

La marque chinoise a dévoilé le OnePlus Nord 4 lors de son événement de lancement d'été à Milan. Le OnePlus Nord 4 se positionne comme un concurrent redoutable sur le marché des smartphones milieu de gamme avec un excellent rapport qualité-prix face aux autres fabricant du secteur tels que Xiaomi, Honor et Oppo.

Son écran est de 6,74 pouces avec une définition 1,5K (2772 x 1240 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce smartphone se distingue par son design unibody métallique, une caractéristique rare de nos jours. Ce smartphone se fait également remarquer en matière de technologie, notamment grâce à ses antennes 5G compactes. Réduites de plus de 50 % par rapport aux générations précédentes, ces antennes ont été intégrées à une carte mère repensée, optimisant ainsi la capacité du téléphone à envoyer et à recevoir des signaux 5G plus performants.

Performances et batterie longue durée

Il est doté du processeur Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3. Les tests effectués avec l'outil de benchmarking AnTuTu révèlent un score de 1 500 000 points pour le Snapdragon 7 Plus Gen 3, contre 990 000 pour le Snapdragon 7 Gen 3 standard. L'appareil dispose également de 16 Go de RAM LPDDR5X et de 512 Go de stockage.

Le OnePlus Nord 4 est également équipé d’une grande batterie avec une capacité de 5 500 mAh et d’une charge SUPERVOOC de 100 W. Cela permet de recharger l'appareil de 1 à 100 % en 28 minutes.

De plus, la batterie est protégée par le Battery Health Engine développé par OnePlus, qui utilise l'IA pour maintenir la batterie en bon état. Ce moteur de santé de la batterie analyse la quantité d'énergie entrant dans le téléphone et le temps nécessaire pour atteindre une charge complète. Grâce à ce moteur, la batterie du OnePlus Nord 4 a été testée pour survivre à plus de 1 600 cycles de charge, soit plus de quatre ans d'utilisation, avec plus de 80 % de sa capacité initiale.

Intelligence artificielle pour une expérience améliorée

OnePlus a également intégré la technologie IA dans tous les aspects du OnePlus Nord 4, y compris son logiciel Trinity Engine qui analyse le CPU, la RAM et la ROM du téléphone.

Le OnePlus Nord 4 propose également des outils IA pour la productivité, tels que AI Speak et AI Summary, qui aident à partager des informations provenant de divers sites web et applications, ainsi qu'AI Writer qui compose un long message avec peu d’informations. Il dispose également de AI Recording Summary, qui peut transformer un enregistrement de réunion d'une heure en un résumé écrit en quelques secondes, en plus de produire des transcriptions.

Le OnePlus Nord 4 utilise également l'IA pour améliorer les images tels que AI Eraser, AI Best Face, AI Clear Face et AI Smart Cutout 2.0.

AI Smart Cutout 2.0 permet de sélectionner un élément de votre première photo, comme un animal de compagnie ou un être cher et de l’enregistrer comme un autocollant et de l’intégrer dans une seconde photo. AI Best Face et AI Clear Face, disponibles plus tard dans l'année, vous permettent d’améliorer vos photos même lorsque les conditions ne sont pas optimales. AI Best Face corrige les imperfections sur les photos de groupe, comme des yeux fermés, tandis que AI Clear Face améliore la définition de vos images.

Un appareil photo performant

Ce modèle est doté d'un capteur Sony LYT-600 de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l'image et des algorithmes de photographie RAW du OnePlus. Son capteur ultra-large de 8 mégapixels avec un champ de vision de 112 degrés pour capturer des panoramas, et la caméra selfie de Sony est de 16 mégapixels.

OnePlus a annoncé que le OnePlus Nord 4 recevra quatre mises à jour majeures d'Android et six ans de mises à jour de sécurité.

Disponibilité

Le OnePlus Nord 4 sera disponible en France avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage dans trois couleurs : Obsidian Midnight, Mercurial Silver et Oasis Green.

Le OnePlus Nord 4 sera disponible en Europe avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage dans trois couleurs : Obsidian Midnight, Mercurial Silver et Oasis Green. Il sera en vente à partir du 8 août au prix de 599 euros.