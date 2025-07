10 juillet 2025 à 00h00 par La rédaction

OnePlus Nord 5, CE 5, Watch 3, Pad Lite, Buds 4 : la marque mise sur l'innovation accessible

Smartphones, montre connectée, tablette et écouteurs : la marque chinoise dévoile une gamme complète qui combine innovations technologiques, accessibilité tarifaire et écosystème fluide.

OnePlus Nord 5 : la série Nord atteint sa pleine maturité

Avec le lancement du OnePlus Nord 5, la marque opère une montée en gamme significative de sa série abordable. Doté pour la première fois d’un processeur Snapdragon 8s Gen 3, gravé en 4 nm, ce modèle milieu de gamme affiche des performances dignes des flagships. Grâce à la puce Qualcomm Kryo et aux technologies Snapdragon Elite Gaming, dont le ray tracing matériel, il promet une expérience vidéoludique de niveau PC, renforcée par un écran AMOLED 1,5K de 6,83 pouces avec un taux de rafraîchissement record de 144 Hz : du jamais vu chez OnePlus.

L’appareil se distingue également par son design raffiné : avec ses 8,1 mm d’épaisseur, son dos en verre Corning Gorilla Glass 7i et ses trois finitions (Marble Sands, Dry Ice et Phantom Grey), le Nord 5 conjugue élégance et robustesse. De plus, un soin particulier a été apporté au confort de prise en main, pensé pour les usages intensifs (streaming, gaming…).

Côté autonomie, la batterie de 5200 mAh est compatible avec la charge rapide SUPERVOOC 80W et bénéficie de la charge par dérivation pour éviter toute surchauffe. La dissipation thermique est assurée par un système VC Cryo-Velocity de 7300 mm², soutenu par le moteur logiciel Trinity Engine, garantissant des performances fluides pendant 72 mois selon la certification TÜV SÜD.

En photo, OnePlus mise sur un double capteur principal arrière de 50 MP (LYT-700) et frontal (ISOCELL JN5), tous deux capables d’enregistrer en 4K à 60 fps. Les algorithmes HDR maison permettent des rendus réalistes, aussi bien en lumière naturelle qu’en conditions difficiles. L’introduction de l’Ultra HDR sur les Live Photos améliore la netteté des scènes en mouvement.

Enfin, l’interface logicielle évolue : la touche personnalisable Plus Key, remplaçant le célèbre Alert Slider, permet un accès rapide aux fonctionnalités essentielles ou à AI Plus Mind, un assistant intelligent capable de reconnaître le contenu à l’écran pour le transformer en rappels, événements ou notes. Le Nord 5 embarque également Google Gemini et bénéficie de trois mois gratuits à Google AI Pro, intégrant Gmail, Docs et Notebook.

Le OnePlus Nord 5 sera disponible à partir de 499 € pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que la configuration supérieure, avec 12 Go de RAM et 512 Go, sera proposée à 549 €.

OnePlus Nord CE 5 : performances optimisées, prix contenus

Le OnePlus Nord CE 5 reprend l’ADN de la gamme Core Edition : l’essentiel de l’expérience OnePlus, concentré à petit prix. Alimenté par le MediaTek Dimensity 8350 Apex, épaulé par un refroidissement avancé (7041 mm²), il excelle en multitâche et prend en charge les jeux jusqu’à 120 FPS ce qui est une première à ce niveau de prix.

Son écran OLED Super Fluid de 6,77 pouces offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, compatible Gaming HDR et Ultra HDR. La batterie de 5200 mAh assure plus d’1 jour et demi d’autonomie, épaulée par la charge SUPERVOOC 80W et la charge de dérivation.

En photographie, on retrouve un capteur principal Sony LYT-600 de 50 MP soutenu par les algorithmes RAW HDR du OnePlus 13. L’enregistrement vidéo en 4K HDR à 60 fps est lui aussi au rendez-vous. Le tout repose sur la dernière version d’OxygenOS enrichie d’outils IA, pour une expérience fluide et intelligente.

Le Nord CE 5 est également certifié IP65 pour la résistance à l’eau et à la poussière, et propose un stockage extensible jusqu’à 1 To via carte microSD. Trois coloris sont disponibles : Black Infinity, Marble Mist et Nexus Blue.

Le OnePlus Nord CE 5 affiche un prix d’entrée de 349 € pour le modèle 8 Go + 128 Go, et grimpera à 399 € pour la variante 12 Go + 256 Go.

OnePlus Watch 3 43mm : puissance miniature pour poignets fins

Répondant à la demande d’une smartwatch plus compacte, la OnePlus Watch 3 43mm conserve les fonctionnalités de la version standard tout en allégeant son format. Pesant seulement 37,8 g, avec un écran circulaire de 1,32 pouce, elle est dotée d’un boîtier en acier inoxydable et d’un verre incurvé 2.5D. Elle est disponible en Silver Steel et Black Steel.

La montre fonctionne sous Wear OS 5 by Google, permettant l’accès à YouTube Music, Google Wallet, Gmail, Maps ou encore Gemini, dont l’arrivée est prévue prochainement. Son autonomie atteint 60 heures en usage normal, et jusqu’à 7 jours en mode économie, grâce à l’architecture Dual Engine de OnePlus. Une recharge de 10 minutes suffit pour une journée d’utilisation.

Côté santé, la Watch 3 43mm introduit une « Évaluation Corps et Esprit » qui mesure fatigue physique et mentale via un baromètre en temps réel. Elle propose aussi des exercices de respiration guidés et un suivi précis du stress quotidien.

La OnePlus Watch 3 43mm est proposée au tarif de 299 €, avec des bracelets additionnels disponibles au prix de 29,99 €.

OnePlus Pad Lite : la tablette accessible pensée pour toute la famille

Proposée à partir de 229 €, la OnePlus Pad Lite veut rendre l’expérience tablette immersive plus accessible. Elle est équipée d’un écran de 11 pouces avec 1 milliard de couleurs, un ratio 16:10 et une luminosité de 500 nits, le tout optimisé pour le confort oculaire. La partie audio est confiée à un système à quatre haut-parleurs certifiés Hi-Res Audio.

Avec ses 7,39 mm d’épaisseur pour 530 g, la tablette est légère et facile à transporter. Elle fonctionne sous OxygenOS 15.0.1 avec le MediaTek Helio G100, promettant des performances stables pendant 36 mois.

Elle brille aussi par ses fonctions connectées : partage de presse-papiers, mise en miroir d’écran, Quick Share (Android) et O+ Connect (iOS). Le multitâche est facilité par la fonction Open Canvas.

Un mode Enfants avec contrôle parental et Google Kids Space préinstallé en fait une solution familiale idéale.

La OnePlus Pad Lite est commercialisée en deux variantes : 229 € pour la version Wi-Fi (6 Go + 128 Go) et 259 € pour la version LTE (8 Go + 128 Go). Une coque dédiée est également proposée au prix de 34,99 €.

OnePlus Buds 4 : le son haute fidélité, taillé pour le quotidien

OnePlus complète son offre audio avec les Buds 4, véritables écouteurs premium à prix contenu. Avec leur double haut-parleur coaxial (woofer 11 mm, tweeter 6 mm), double DAC, et compatibilité LHDC 5.0 (24 bits/192 kHz), ils promettent une restitution sonore plus précise et immersive, renforcée par l’Audio 3D et le réglage Golden Sound personnalisé.

L’annulation de bruit adaptative (jusqu’à 55 dB) ajuste son efficacité 800 fois par seconde, et les trois micros avec IA assurent des appels d’une clarté exemplaire, même en extérieur. Le mode adaptatif bascule intelligemment entre transparence et ANC selon l’environnement.

Avec seulement 4,7 grammes par écouteur, les Buds 4 sont confortables et certifiés IP55. Ils proposent jusqu’à 11 heures d’écoute continue (45 heures avec le boîtier). La charge rapide offre 11 heures d’autonomie en 10 minutes seulement.

Les OnePlus Buds 4 sont disponibles dans les couleurs Zen Green et Storm Gray et au prix de 119 €. La vente ouverte commence le 8 juillet.

Au final avec cette offensive multisectorielle, OnePlus confirme son ambition : démocratiser la technologie premium. Du smartphone à l’audio, de la tablette à la montre connectée, la marque met l’accent sur la fluidité, l’IA et la connectivité entre appareils. Une stratégie cohérente, qui renforce son identité et son écosystème face à des géants plus établis. Avec cette nouvelle gamme, OnePlus s’adresse aussi bien aux technophiles exigeants qu’aux familles à la recherche d’un équipement performant et abordable