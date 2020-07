28 juillet 2020 à 06h00 par Philippe

OnePlus Nord : un smartphone 5G à moins de 400 euros

La marque de smartphones OnePlus va commercialiser début août le OnePlus Nord. Le OnePlus Nord dispose du même capteur Sony IMX586 que le OnePlus 8 de 48 mégapixels, avec une ouverture focale de f/1.75. La stabilisation optique de l'image (OIS) permet de réduire le flou et les tremblements dans les photos et les vidéos. De plus, l'appareil photo 8 MP permet de réaliser des photos ultra grand angle de 119°. Grâce au capteur macro de 2 MP, il est possible de faire des photos de près et de meilleurs portraits avec le capteur de profondeur.

Le mode nuit, disponible à la fois sur l'objectif principal arrière et l'ultra grand angle, permet des prises de vue nocturnes améliorées. Le OnePlus Nord peut prendre jusqu'à neuf photos différentes à des expositions variables et les assemblera en quelques secondes pour produire des photos plus claires, plus lumineuses dans des conditions de basse luminosité.

Ce smartphone est le premier OnePlus à être équipé d'une double caméra frontale, avec des algorithmes de traitements d'image avancés pour assurer une meilleure clarté et des détails. Doté d'un appareil photo principal de 32 MP, la plus haute résolution de tous les smartphones OnePlus, le OnePlus Nord capture des selfies de jour comme de nuit. La caméra frontale principale prend également en charge la capture vidéo de haute qualité à 4K jusqu'à 60 images par secondes. Le second capteur de 8 MP offre un champ de vision de 105 degrés, permettant aux utilisateurs de prendre facilement de superbes selfies de groupe.

L'écran Fluid AMOLED de 6,44 pouces offre une expérience de visualisation immersive, un temps de réponse et un retour tactile rapide grâce notamment à son taux de rafraîchissement de 90 Hz. L'écran dispose également de 2048 niveaux de luminosité automatiques pour des transitions plus naturelles et un plus grand confort visuel.

Le OnePlus Nord est pourvu du processeur Qualcomm Snapdragon 765G 5G, qui offre des vitesses améliorées, un rendu graphique 30 % plus rapide que son prédécesseur et un moteur d'intelligence artificiel dédié qui aide à fournir des performances de jeu de pointe. Ce modèle 5G peut disposer jusqu'à 12 Go de RAM.

À l'instar des smartphones de la série haut de gamme OnePlus 8, le OnePlus Nord est préinstallé avec OxygenOS 10.5. OxygenOS 10.5 est livré avec des fonctionnalités telles que le Dark Mode, le Zen Mode et un ensemble complet d'options de personnalisation qui permettent aux utilisateurs de tout modifier, des formes d'icônes aux animations d'empreintes digitales.

Prix et disponibilités

Le OnePlus Nord sera disponible en France le 4 août 2020 à partir de 399 € en deux couleurs : Blue Marble, bleu ciel et Gray Onyx (un gris raffiné effet miroir).