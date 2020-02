20 février 2020 à 06h00 par Philippe

OnePlus est numéro 1 sur le marché premium en Inde en 2019

Avec 33 % de part de marché selon le Market Monitor Service de Counterpoint, OnePlus garde son statut de leader sur le marché premium en Inde sur l'année 2019. OnePlus devient la première marque premium à dépasser les 2 millions d'unités livrées en un an en Inde.

En 2019, le OnePlus 7 a atteint la première place des smartphones premium en Inde, et avec l'arrivée sur le marché du OnePlus 7 Pro, la marque a vu son segment ultra-premium passer de 2 % à 25 % entre 2018 et 2019.

De son côté, Samsung a chuté en deuxième position et a perdu 2 points de pourcentage en glissement annuel dans le segment premium. Le Galaxy S10 Plus était le produit phare le plus vendu pour Samsung en 2019. La concurrence de OnePlus et les offres premium abordables d'Oppo (Reno Series), Asus (6Z) et Xiaomi (Redmi K20 Pro) ont fait chuter les ventes de Samsung en Inde. En réponse, Samsung a d'ailleurs lancé pour la première fois en 2020 les versions allégées de ses produits phares, Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite, pour concurrencer la gamme d'offres premium abordables de ses concurrents.

En ce qui concerne Apple en Inde pour l'année 2020, on peut s'attendre a une forte augmentation des ventes dans ce pays car les activités de la marque à la pomme aideront le géant américain à proposer des prix compétitifs sur un marché sensible aux prix comme l'Inde.