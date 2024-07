23 juillet 2024 à 00h15 par La rédaction

OnePlus Pad 2 : une tablette haut de gamme abordable avec des fonctionnalités IA innovantes

Avec le OnePlus Nord 4, la marque chinoise a bien l'ambition de reconquérir le marché européen, y compris en France, en proposant une gamme complète de produits, dont la tablette haut de gamme OnePlus Pad 2. Elle se distingue par des caractéristiques techniques haut de gamme et ses fonctionnalités IA, tout en restant accessible au grand public.

La tablette est équipée d'un écran 3K de 12,1 pouces avec un ratio de 7:5, une luminosité maximale de 900 nits et une résolution de 3 000 x 2 120 pixels à une densité de 303 PPI, ainsi que Dolby Vision. La fréquence de rafraîchissement est entre 30 et 144 Hz en fonction du scénario détecté.

L'appareil photo frontal est de 8 MP et l'appareil photo arrière est de 13 MP. La tablette a une épaisseur de 6,49 mm et un poids de 584 grammes. Elle arbore un boîtier monocoque tout en métal Gris Nimbus.

Performances et connectivité

Cette nouvelle tablette est équipée de la plateforme Snapdragon 8 Gen 3. Elle se peut se connecter de manière transparente à un smartphone afin de partager la connexion internet, synchroniser les fichiers et basculer entre les applications. Il est possible de partager des notes, d'accéder aux fichiers à distance et de recevoir des notifications et des appels directement sur la tablette.

Lorsqu'elle est associée au OnePlus Smart Keyboard, le transfert de fichiers via NFC entre la OnePlus Pad 2 et les téléphones OnePlus se fait même lorsque la tablette est verrouillée. Afin de tirer pleinement parti de l'écran de 12,1 pouces, OnePlus a intégré la fonctionnalité Open Canvas à la OnePlus Pad 2. Open Canvas prend en charge jusqu'à trois applications en écran partagé simultanément, chaque application étant affichée de manière optimale, avec la possibilité d'étendre l'affichage au-delà de l'écran de la OnePlus Pad 2.

Fonctionnalités IA et multitâche

Grâce à l'AI Toolbox, les utilisateurs peuvent accélérer leur flux de travail avec AI Speak qui lit le texte à voix haute pendant qu'ils effectuent plusieurs tâches, utiliser Recording Summary pour résumer instantanément de longs passages de texte, et utiliser AI Writer pour créer du contenu original à partir d'images et de textes. Elle peut aussi t convertir des enregistrements audio en texte et générer des résumés.

Pour simplifier l'édition de contenu visuel, les utilisateurs de la OnePlus Pad 2 peuvent utiliser l'AI Eraser 2.0 pour supprimer les personnes et objets indésirables des photos facilement. Smart Cutout 2.0 peut quant à lui reconnaître et isoler jusqu'à trois sujets ou groupes de sujets dans les images avec une grande précision, facilitant ainsi la découpe, la copie et le partage de contenu visuel.

Audio et batterie

La OnePlus Pad 2 possède six haut-parleurs positionnés de chaque côté de l'appareil. De plus, la certification Hi-Res de la OnePlus Pad 2 assure une bonne qualité audio lorsqu'elle est associée à des écouteurs filaires ou sans fil, tels que les OnePlus Buds 3 ou les OnePlus Buds Pro 2.

La tablette dispose d'une grande batterie de 9 510 mAh offrant une autonomie en veille impressionnante pouvant atteindre 43 jours selon le fabricant. Grâce à la technologie de charge rapide SUPERVOOC de 67W, la batterie peut être entièrement rechargée en 81 minutes.

Le OnePlus Stylo 2 et le OnePlus Smart Keyboard

OnePlus a également présenté deux nouveaux accessoires: le OnePlus Stylo 2 et le OnePlus Smart Keyboard. Fabriqué à partir d'un matériau semblable au cuir, le OnePlus Stylo 2 se distingue par une vibration de la pointe du stylo, obtenue grâce à un moteur linéaire avancé. Avec 16 000 niveaux de sensibilité à la pression et un suivi sans délai, le stylet offre une prise en main améliorée avec une sensation d'écriture et de dessin fluide qui simule l'effet de l'encre réelle, même avec la plus légère des pressions.

Quant au OnePlus Smart Keyboard, il peut être utilisé lorsqu'il est physiquement attaché à la OnePlus Pad 2 via un pogo-pin ou détaché en étant connecté via Bluetooth.

Disponibilité et prix

Dès le 1er août 2024, la tablette sera disponible en version 12 Go + 256 Go au prix de 549 €. Le Stylo 2 sera commercialisé à 99 € et le clavier OnePlus Pad 2 sera au prix de 149 €.