09 juin 2025 à 00h00 par La rédaction

OnePlus Pad 3 : un sérieux rival pour les tablettes premium de 2025

OnePlus renforce son positionnement sur le marché des tablettes avec l’arrivée de la OnePlus Pad 3, officialisée pour une commercialisation à partir du 19 juin. Fidèle à la philosophie de la marque, ce nouveau modèle capitalise sur des performances matérielles de premier plan, une interface pensée pour le multitâche, une intégration poussée de l’intelligence artificielle et un design raffiné, le tout pour rivaliser avec les géants du secteur comme Apple et Samsung.

Un design affiné et repensé pour la productivité

La OnePlus Pad 3 se distingue d’abord par son design monobloc en aluminium, qui allie élégance et robustesse. Avec une épaisseur de seulement 5,97 mm, elle devient la tablette la plus fine jamais conçue par la marque tout en conservant une bonne résistance à la torsion. Son poids de 675 grammes reste contenu, et son nouveau bloc photo repositionné dans un coin du châssis renforce son esthétique discrète et épurée.

L’écran LCD LTPS de 13,2 pouces adopte un format 7:5, optimisé pour le multitâche, la lecture de documents et le visionnage de contenus. Il offre une résolution de 3392 x 2400 pixels (soit 315 ppp), une profondeur de couleurs 12 bits, un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 144 Hz, et une luminosité maximale de 900 nits, le tout certifié TÜV Rheinland Eye Care 4.0 pour le confort visuel. Ce format peu courant permet d'afficher davantage de contenu verticalement, ce qui en fait un outil particulièrement adapté au travail et à la consultation de pages web ou PDF.

Côté audio, OnePlus a doté sa tablette de huit haut-parleurs (quatre woofers et quatre tweeters) répartis symétriquement, capables d’ajuster le rendu sonore en fonction de l’orientation de l’appareil pour une immersion audio équilibrée et dynamique.

Snapdragon 8 Elite : une bête de course au cœur de la tablette

Sous le capot, la OnePlus Pad 3 embarque le Snapdragon 8 Elite, le tout nouveau SoC haut de gamme de Qualcomm. Présentée comme la première tablette à en être équipée, elle promet une amélioration de 45 % des performances CPU et 40 % en GPU, tout en assurant une meilleure efficacité énergétique par rapport à la génération précédente.

Elle se décline en deux configurations : 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.0 et 16 Go de RAM LPDDR5T et 512 Go de stockage

Cette puissance est soutenue par un système de refroidissement à chambres à vapeur en composite de graphène, permettant une dissipation thermique efficace même lors de longues sessions de jeu ou d’utilisation intensive. OnePlus annonce des températures jusqu’à 3 °C plus basses que chez la concurrence dans certains scénarios.

La tablette est alimentée par une batterie de 12 140 mAh, une capacité rare dans cette catégorie, qui garantit jusqu’à 17 heures de lecture vidéo longue, 15 heures pour les contenus courts, ou 6 heures de jeu intensif. Elle peut tenir en veille jusqu’à 70 jours et conserver sa charge plus de deux ans lorsqu’elle est éteinte. La recharge SUPERVOOC 80W permet de récupérer 18 % de batterie en 10 minutes et de recharger complètement l’appareil en seulement 92 minutes.

OxygenOS 15 : IA et multitâche au cœur de l’expérience

Animée par OxygenOS 15, basé sur Android 15, la OnePlus Pad 3 mise sur une expérience logicielle taillée pour les grands écrans et la productivité. La fonction Open Canvas permet de gérer plusieurs applications ouvertes en même temps, de les redimensionner librement, et de passer d’une tâche à l’autre par glisser-déposer à l’échelle du système. Des suggestions intelligentes s’activent automatiquement selon le contexte, comme l’affichage simultané d’un fil de conversation et d’une carte lors de la planification d’un rendez-vous.

L’IA s’invite largement avec des outils tels que :

AI Writer pour la rédaction assistée

AI Summarize pour générer des résumés de documents

Gemini, l’IA de Google intégrée directement dans la barre latérale et accessible via une touche dédiée sur le clavier

Circle to Search, qui permet d’effectuer une recherche contextuelle simplement en encerclant un élément à l’écran

La tablette permet également une interopérabilité avancée, avec la possibilité de contrôler un Mac, de faire du glisser-déposer entre appareils, et d’étendre ainsi l’expérience au-delà de l’écosystème OnePlus.

Accessoires intelligents et pensés pour un usage professionnel

Pour enrichir l’expérience, OnePlus propose plusieurs accessoires compatibles. Le clavier OnePlus Pad 3, revu pour se rapprocher du confort d’un clavier de PC, dispose de touches plus larges et espacées, d’un pavé tactile généreux, d’un angle d’inclinaison ajustable entre 110 et 165°, ainsi qu’un bouton IA. Il est plus léger, reste connecté par fixation magnétique et prend en charge le transfert NFC.

Le OnePlus Stylo 2 prend en charge jusqu’à 16 000 niveaux de pression, et propose des interactions inédites comme l’annotation instantanée par un simple glissement depuis le coin supérieur droit, ou la prise de note rapide via une pression sur l’écran éteint.

Enfin, la coque folio à trois volets a été entièrement repensée pour s’adapter à différents usages, permettant une position inclinée à 20° idéale pour l’écriture ou le dessin, une inclinaison de 44° pour la consultation de contenu, ainsi qu’une configuration en forme de Y offrant des angles de vision de 60 ou 72°.

Elle intègre une fermeture magnétique permettant de fixer le stylet directement sur la coque et met automatiquement la tablette en veille lorsqu’elle est refermée.

Tarifs et disponibilité

La OnePlus Pad 3 sera disponible en Storm Blue dès le 19 juin, aux tarifs de 599 € pour la version 12 Go + 256 Go et – 699 € pour la version 16 Go + 512 Go. Le OnePlus Stylo 2 est à 99 €, le clavier OnePlus Pad 3 à 169 € et la coque folio est à 59 €.