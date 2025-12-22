22 décembre 2025 à 00h00 par Philippe

OnePlus Pad Go 2 : la tablette qui mise sur l'équilibre entre performances, autonomie et prix

Avec la OnePlus Pad Go 2, le constructeur chinois poursuit son offensive sur le marché des tablettes en cherchant un équilibre subtil entre performances, autonomie et confort d’usage, le tout à un tarif plus accessible que ses modèles les plus haut de gamme. Pensée aussi bien pour le divertissement que pour la productivité, cette nouvelle Pad Go 2 marque une montée en gamme notable, tout en conservant l’ADN de OnePlus : fluidité, design soigné et expérience logicielle optimisée.

Un grand écran immersif pensé pour le confort au quotidien

Dès le premier regard, la OnePlus Pad Go 2 mise sur son écran de 12,1 pouces pour séduire. Avec un format original 7:5 baptisé ReadFit, la tablette se démarque des standards 16:10 ou 4:3 du marché. Ce choix se révèle particulièrement pertinent à l’usage, offrant un espace de lecture et de travail confortable, sans nécessiter d’ajustements constants par zoom ou défilement excessif.

La dalle affiche une densité de 284 pixels par pouce et couvre 98 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, gage de couleurs riches et fidèles. Sa luminosité maximale atteint 900 nits en mode HBM, assurant une bonne lisibilité même dans des environnements lumineux. Compatible Dolby Vision et certifiée TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 4.0, elle se veut aussi respectueuse du confort visuel sur de longues sessions, un point clé pour les étudiants et les professionnels mobiles. Le ratio écran/boîtier de 88,5 % renforce enfin l’impression d’immersion, qu’il s’agisse de regarder une série, de lire ou de travailler sur plusieurs applications.

Des performances durables validées sur le long terme

Sous le capot, OnePlus a opté pour le MediaTek Dimensity 7300-Ultra, un chipset octa-core gravé en 4 nm. Un choix stratégique qui vise moins la course aux benchmarks que la stabilité et la constance des performances dans le temps. Selon OnePlus, et comme le confirme la certification TÜV SÜD, la Pad Go 2 est capable de maintenir une fluidité optimale pendant quatre ans d’utilisation.

Dans les usages quotidiens, cette plateforme assure une navigation fluide, une gestion efficace du multitâche et des performances suffisantes pour les applications créatives, la bureautique ou le divertissement multimédia. L’ensemble est épaulé par une interface OxygenOS optimisée pour le grand écran, avec notamment Open Canvas, l’une des solutions de multitâche les plus abouties du moment. Elle permet d’exploiter simultanément deux applications en écran partagé, tout en conservant une troisième fenêtre flottante, sans perte de lisibilité ni de réactivité.

Une autonomie impressionnante et des usages étendus

Autre point fort de cette OnePlus Pad Go 2 : son endurance. La tablette embarque une batterie massive de 10 050 mAh, compatible avec la charge rapide SUPERVOOC 33 W. Dans la pratique, OnePlus annonce jusqu’à 15 heures de lecture vidéo, 53 heures d’écoute musicale ou encore 60 jours en veille, des chiffres qui la placent parmi les modèles les plus endurants de sa catégorie.

Plus original encore, la tablette propose la recharge inversée filaire. Une fonctionnalité encore rare sur ce segment, qui permet de recharger un smartphone en cas d’urgence. Un détail qui peut faire la différence pour les utilisateurs nomades, souvent confrontés à des journées prolongées sans prise de courant à proximité.

Stylet, intelligence artificielle et productivité au cœur de l’expérience

Pour la première fois sur la gamme Pad Go, OnePlus introduit la compatibilité avec un stylet. Proposé séparément, le OnePlus Pad Go 2 Stylo se distingue par sa faible latence et sa grande précision, le rendant parfaitement adapté à la prise de notes, au dessin ou à l’annotation de documents. Sa recharge ultra-rapide est également mise en avant : dix minutes suffisent pour offrir une autonomie couvrant une demi-journée d’utilisation.

La tablette intègre par ailleurs plusieurs outils dopés à l’intelligence artificielle, comme AI Recorder et AI Summary, pensés pour faciliter la transcription, la synthèse de contenus et l’organisation des informations. Des fonctions qui renforcent clairement l’orientation “travail et études” de cette Pad Go 2, sans pour autant négliger les usages créatifs ou multimédias.

Design soigné et première ouverture à la connectivité 5G

Côté design, OnePlus décline sa tablette en deux finitions distinctes. Lavender Drift joue la carte de l’élégance avec des nuances de lavande subtilement mises en valeur par des rainures finement gravées, qui varient selon la lumière. Shadow Black adopte une approche plus sobre et moderne, avec une finition mate douce au toucher et un léger effet satiné.

Cette version Shadow Black marque également une première pour la marque : l’intégration d’un emplacement pour carte SIM. La OnePlus Pad Go 2 devient ainsi la première tablette OnePlus compatible 5G, capable de passer des appels, d’envoyer des messages et de se connecter à Internet de manière totalement autonome. À cela s’ajoute une fonctionnalité de partage de connexion optimisée avec les smartphones OnePlus, permettant de réduire jusqu’à 30 % la consommation de batterie par rapport à un partage classique.

Prix, disponibilité et offres de lancement agressives

OnePlus accompagnera le lancement de la Pad Go 2 d’une politique tarifaire volontairement attractive. La version Wi-Fi avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sera proposée à 349 euros, tandis que le modèle 5G avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage s’affichera à 449 euros. Le stylet sera vendu 79 euros et l’étui de protection à 39,99 euros.

La commercialisation est prévue le 24 décembre 2026 sur le site officiel de OnePlus et chez les partenaires habituels. Pour accompagner ce lancement, OnePlus prévoit plusieurs offres promotionnelles, incluant des remises immédiates, des cadeaux offerts, des bonus de reprise ainsi que des réductions dédiées aux étudiants et aux professionnels vérifiés.