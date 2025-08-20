20 août 2025 à 00h00 par La rédaction

OnePlus Pad Lite : une tablette abodable qui veut séduire les familles

OnePlus continue d’élargir son écosystème en 2025 avec le lancement de la OnePlus Pad Lite, une tablette pensée pour les usages du quotidien, à la fois accessible, polyvalente et bien équipée pour son prix. Dévoilée au début du mois d’août, la Pad Lite est désormais disponible en précommande depuis le 4 août à 10h, exclusivement sur le site officiel oneplus.com, et sera commercialisée à partir du 14 août 2025, également à 10h.

Une tablette élégante et pratique pour toute la famille

Déclinée dans un unique coloris Aero Blue, la OnePlus Pad Lite se présente comme un modèle d’entrée de gamme aux finitions soignées. Son design fin et léger avec 7,39 mm d’épaisseur pour 530 grammes. Elle embarque un écran LCD de 11 pouces (1920 x 1200 pixels), capable d'afficher plus d'un milliard de couleurs et offrant un taux de rafraîchissement de 90 Hz, pour une navigation fluide. La luminosité atteint 500 cd/m², assurant un bon confort visuel même en extérieur.

La qualité sonore est assurée par quatre haut-parleurs Hi-Res intégrant la technologie Omnibearing Sound Field, pour un rendu audio immersif en stéréo. L’autonomie, elle, est assurée par une généreuse batterie de 9 340 mAh, capable d’offrir jusqu’à 11 heures de lecture vidéo et 80 heures d’écoute musicale, et compatible avec la charge rapide 33W.

Des performances équilibrées et un système complet

La tablette est propulsée par un processeur MediaTek Helio G100, une version améliorée du G99, épaulé par 6 ou 8 Go de RAM selon le modèle choisi, et 128 Go de stockage dans les deux cas. La version Wi-Fi avec 6 Go de RAM est proposée à 229 €, tandis que la version LTE avec 8 Go de RAM est affichée à 259 €.

Malgré sa position entrée de gamme, la Pad Lite offre des performances suffisantes pour un usage polyvalent : navigation web, streaming, réseaux sociaux, bureautique et même des jeux 3D légers. Les graphismes peuvent nécessiter quelques concessions, mais l’expérience globale reste fluide.

La tablette tourne sous Android 15 avec OxygenOS 15.0.1, une interface optimisée avec de nombreuses fonctionnalités, comme Open Canvas pour le multitâche, la duplication d’écran pour interagir avec un smartphone OnePlus, Quick Share pour Android et O+ Connect pour iOS. OnePlus promet trois ans de mises à jour majeures et quatre ans de correctifs de sécurité, un engagement rare dans cette gamme de prix.

Une tablette pensée pour les familles et le divertissement

En plus de ses capacités multimédia, la Pad Lite propose un Mode Enfant complet, enrichi avec Google Kids Space, qui permet aux parents de définir des limites d’usage, de filtrer les contenus et d’assurer un environnement sécurisé pour les plus jeunes. La tablette se positionne ainsi comme un outil familial polyvalent, capable de répondre aux besoins de chaque membre du foyer.

Des accessoires et offres de lancement alléchantes

Pour accompagner son lancement, OnePlus propose une série d’offres promotionnelles jusqu’au 31 août 2025 à 23h59 (CEST). Chaque modèle bénéficie d’une réduction immédiate de 30 €, ramenant les prix à 199 € pour la version Wi-Fi et 229 € pour la version LTE.

Les acheteurs peuvent également choisir un cadeau offert parmi les deux suivants :

une coque Folio OnePlus Pad Lite (valeur : 34,99 €)

un adaptateur SUPERVOOC 80W Type-A (valeur : 39,99 €)

Enfin, OnePlus propose un bonus reprise de 30 € supplémentaires pour tout échange d’un ancien appareil, cumulable avec les autres remises.

Une tablette stratégique dans l’écosystème OnePlus

Après avoir renforcé sa gamme de smartphones milieu de gamme avec les OnePlus Nord 5 et Nord CE 5, et lancé la OnePlus Pad 3 sur le segment haut de gamme, OnePlus complète désormais son offre avec une tablette plus accessible mais bien pensée. La Pad Lite, malgré ses spécifications modestes, s’inscrit dans une stratégie claire : proposer un produit cohérent, complet et abordable, qui saura séduire les étudiants, les familles ou toute personne cherchant une tablette simple et efficace.

Un bon rapport qualité-prix pour les usages du quotidien

La OnePlus Pad Lite ne cherche pas à rivaliser avec les tablettes haut de gamme, mais elle marque des points là où ça compte : bonne autonomie, fluidité correcte, interface riche en fonctionnalités, compatibilité avec un large éventail d’appareils Android et iOS, et un prix de lancement très compétitif. Son positionnement à moins de 200 € en promotion lui confère une réelle attractivité sur le marché.