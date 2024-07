29 juillet 2024 à 00h15 par La rédaction

OnePlus Watch 2R : performance, santé et sport réunis dans une montre à un prix abordable

OnePlus vient de lancer sa montre connectée OnePlus Watch 2R, une version plus abordable de la Watch 2 qui offre des fonctionnalités quasi identiques mais avec un prix plus abordable.

Cette nouvelle montre vous permet de suivre votre santé et vos performances sportives avec précision grâce à ses nombreux capteurs et ses modes d'entraînement dédiés à diverses activités physiques.

Une autonomie longue durée grâce à l'architecture Dual-Engine

Alimentée par une architecture à double puce et une batterie de 500 mAh, la OnePlus Watch 2R peut offrir jusqu'à 100 heures d'utilisation régulière avec toutes les fonctionnalités accessibles en mode intelligent, ou jusqu'à 48 heures en cas d'utilisation intensive. Cette autonomie est rendue possible grâce à l'architecture Dual-Engine développée par OnePlus, qui associe deux chipsets phares : le Snapdragon W5 pour les performances et le BES 2700 MCU pour l'efficacité.

La collaboration entre ces deux chipsets de la OnePlus Watch 2R fonctionne selon un mécanisme synergique. Cette approche à double moteur tire parti des forces de chaque puce pour une efficacité et une performance optimales. Le chipset BES2700 gère les tâches quotidiennes, il prend en charge les activités en arrière-plan et les fonctions de base, comme le suivi de la santé et des notifications, sans solliciter excessivement la batterie.

Lorsque des tâches plus gourmandes en ressources font surface, le chipset Snapdragon W5 entre en scène. Cette puce haut de gamme prend en charge les applications exigeantes et les fonctionnalités avancées.

L'interface hybride Wear OS joue le rôle de chef d'orchestre, orchestrant une transition transparente entre les deux chipsets. En fonction des besoins, elle active le chipset le plus approprié, garantissant une utilisation optimale de la batterie et des performances.

Grâce à la charge rapide VOOC de 7,5 W, la batterie de 500 mAh peut être entièrement rechargée en 60 minutes.

Wear OS et Google Apps

Elle est dotée de 2 Go de RAM et 32 Go de ROM. Equipée de la dernière version de Wear OS, la OnePlus Watch 2R est livrée avec les applications Google telles que Google Assistant, Maps, Wallet et Calendar. De nouvelles applications sont téléchargeables comme Google Maps ainsi que de nouveaux cadrans de montre grâce à l'application Google Play.

De plus, Google Wallet permet d'accéder rapidement à ses cartes de crédit et de débit. Il est ainsi possible de régler ses achats avec sa montre partout où Google Pay est accepté. Avec Fast Pair, il est possible de connecter et configurer la OnePlus Watch 2R avec un téléphone OnePlus ou tout autre smartphone Android. La montre prend en charge les appels, la messagerie, le contrôle de la lecture de médias.

Suivi avancé de la santé et du sport avec OHealth

Quant à l'application OHealth a été améliorée sur la OnePlus Watch 2R. Elle analyse une multitude de données de santé. Dans OHealth, il est possible de personnaliser ses séances d'entraînement grâce à plus de 100 modes de suivi sportif disponibles, notamment pour le badminton, la course à pied, le tennis, le ski et bien plus encore.

Conçue pour les amateurs de badminton, la montre offre un suivi personnalisé qui capture des mesures essentielles telles que la force et la vitesse du swing, permettant aux joueurs d'améliorer leur jeu de manière efficace. Le mode course à pied permet de suivre des paramètres tels que le temps de contact au sol (GCT), l'équilibre GCT et la VO2 max.

La OnePlus Watch 2R intègre un GPS à double fréquence pour une meilleure précision de localisation, recevant le signal GPS L5 en plus du signal L1. Des antennes distinctes pour chaque signal GPS améliorent la précision du positionnement. En outre, l'interface utilisateur mise à jour permet de contrôler la musique pendant l'entraînement d'un simple glissement vers la gauche.

La Watch 2R analyse aussi le suivi du sommeil. Elle fournit des informations détaillées sur le sommeil profond, le sommeil léger, le sommeil paradoxal, les heures d'éveil et même la fréquence respiratoire pendant le sommeil. En outre, la Watch 2R évalue les niveaux de stress en analysant la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC).

Prix et disponibilité

La OnePlus Watch 2R est disponible en deux coloris : Vert forêt et Gris Gunmetal à partir de 279 €.